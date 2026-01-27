Utorok27. január 2026, meniny má Bohuš, zajtra Alfonz

USA si proti sebe poštvali konzumentov: Rozbehol sa veľký BOJKOT, zákazníci mobilom skenujú americký pôvod tovaru!

Dáni skenujú potraviny a skúmajú ich prípadný americký pôvod. Zobraziť galériu (3)
Dáni skenujú potraviny a skúmajú ich prípadný americký pôvod. (Zdroj: gettyimages.com)
KODAŇ - Po začiatku ruskej agresie na Ukrajine sa aj v našich končinách rozbehol bojkot rôznych ruských pochutín a tovarov. Ešte prednedávnom sa hovorilo o "bojkote ruskej zmrzliny" a teraz je tu nová vlna. Tentokrát ide o americké produkty. USA si vplyvom svojho vládneho vedenia a nebývalých vyhlásení Donalda Trumpa o územných nárokoch na Grónsko proti sebe poštval aj ďalšiu skupinu konzumentov - konkrétne Dánov, pod ktorých Grónsko patrí a rozbiehajú nový druh bojkotu!

O využívaní aplikácie, ktorá po naskenovaní skúma americký pôvod toho-ktorého produktu informuje zahraničný portál Euronews.

Dáni hovoria stop americkému tovaru, môže za to ich drzý záujem o Grónsko

Portál hovorí o tom, že na trhu elektronických služieb začínajú vznikať nové aplikácie, ktoré zákazníkom pomôžu rýchlym naskenovaním získať informácie o pôvode tovaru. Začína stúpať počet tých, ktorí po tom, ako zistia, že tovar bol vyrobený v Amerike, tento produkt nekúpia a jednoducho sa mu vyhnú. Môže za to americká administratíva, ktorá si brúsi zuby na Grónsko. Aj keď Donald Trump čerstvo vyhlásil, že vojenskú silu k jeho prevzatiu nepoužije, zákazníkov to nezabrzdilo.

Ilustračné foto
Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Aplikácie si sťahuje čoraz viac ľudí

Dáni na tento účel využívajú dve druhy aplikácií. Jedna skúma pôvod a tá druhá ponúka k takémuto tovaru európsku alternatívu. V Dánsku sa tieto aplikácie dostali do popredia v rebríčku ich sťahovanosti a naberajú na popularite, čo len dokresľuje aktuálny vzťah Dánov k USA.

Aplikácie nesú názvy ako "UdenUSA" alebo "NonUSA". Tieto aplikácie sa stali natoľko populárne, že sa už dostali pod samotnú aplikáciu ChatGPT v rebríčku sťahovanosti. Vývojári týchto aplikácií však tvrdia, že ich zámerom v žiadnom prípade nebolo bojkotovať všetok americký tovar, ale skôr ponúknuť zákazníkom lepší prehľad o pôvode ich nákupu. "Je na spotrebiteľoch, ako sa zachovajú," povedal portálu Jonas Pipper, ktorý stojí za aplikáciou UdenUSA.

Ide o pochopiteľné ventilovanie hnevu, tvrdí odborník

Na konci dňa to však pre USA nemusí byť taká veľká "bolesť", keďže podľa Louise Aggerstrøm Hansenovej, súkromnej ekonómky v Danske Bank, pochádza priamo zo Spojených štátov iba približne 1 percento spotreby potravín v Dánsku. Vplyv tohto bojkotu tak bude mať na USA len veľmi obmedzený vplyv. "Veľa ľudí pozerá správy a vidí niečo, čo sa im nepáči, a hnevajú sa na to. V tomto prípade ide o nás samých a o Grónsko. Potom s tým hnevom potrebujete nejako ďalej pracovať, bezohľadu na to, aký je malicherný," povedal miestnym médiám Pelle Guldborg Hansen, výskumník správania na Univerzite v Roskilde.

V Grónsku a Dánsku sa už voči zámerom USA ovládnuť Grónsko postavili viacerí občania na verejných protestoch v uliciach.

Ľudia sa zhromažďujú na demonštrácii na podporu Grónska v Kodani.
Zobraziť galériu (3)
Ľudia sa zhromažďujú na demonštrácii na podporu Grónska v Kodani.  (Zdroj: TASR/AP/Emil Helms/Ritzau Scanpix)

