Trendy plesových šiat, ktoré ovládnu túto sezónu

Plesová sezóna vrcholí a jar so sebou prináša obdobie svadieb, promócií a rodinných osláv. Každá žena v tomto čase hľadá tie „pravé“ šaty, v ktorých sa bude cítiť sebavedomo. Butik Party 21 otvára dvere do sveta módy, kde si z neuveriteľnej ponuky viac ako 600 modelov vyberie každá dáma - bez ohľadu na vkus či typ postavy.
Výber spoločenských šiat nie je len o móde, je o pocite. Správny strih dokáže vyzdvihnúť osobnosť, rozžiariť tvár a dodať istotu pri každom kroku. Ak hľadáte niečo viac než len bežnú konfekciu, aktuálna kolekcia značky Party 21 je presne to, čo potrebujete.
Pozrite si video: Inšpirujte sa najnovšími trendmi z kolekcie
Zážitok z osobného nákupu: Viac ako 600 modelov pod jednou strechou
Hoci e-shop Party 21 ponúka aj malý výber modelov, ktoré si môžete nechať zaslať priamo domov, skutočný módny raj zažijete v kamennej predajni. Na vlastné oči tu uvidíte cez 600 modelov spoločenských šiat, ktoré nie sú dostupné v online predaji. Iba pri osobnej návšteve máte možnosť vyberať z plnej ponuky farieb a veľkostí, ktoré na seba pútajú pozornosť hneď pri vstupe.
Rady od odborníkov: Vieme, čo dámy pri skúšaní riešia
Naše skúsenosti nie sú len teoretické, vychádzajú priamo z praxe. V módnom odvetví so zameraním na spoločenské šaty pôsobíme už viac ako 25 rokov. Denne sa stretávame s desiatkami zákazníčok, ich želaniami, predstavami, ale aj obavami.
Vieme, čo dámy riešia v kabínkach, aké majú priority a čo pre ne znamená ten magický moment „cítiť sa dobre oblečená“. Naše poradenstvo je z prvej ruky – vychádza z tisícok rozhovorov a spoločného hľadania toho „pravého“ modelu. Často sme v úlohe módneho sprievodcu, niekoho, kto sa vyzná, vie upozorniť na časté chyby a nasmerovať vás k riešeniu, ktoré prinesie radosť a sebavedomie.
Pre každú postavu a každú príležitosť
Vďaka dlhoročným skúsenostiam presne vieme, ktoré strihy lichotia konkrétnym typom postavy a kedy sa oplatí experimentovať.
- Plus Size veľkosti: Modely sú navrhnuté tak, aby lichotili postave a poskytli pohodlie aj pri celovečernom tanci.
- Kompletný outfit: Ak nie ste „šatový“ typ, ponúkame aj spoločenské sukne, nohavice, elegantné blúzky či saká. Všetko doladíte kabelkou a bižutériou na jednom mieste.
Staňte sa hviezdou večera
Nech je vaša postava akákoľvek a nech vás čaká ples, svadba či rodinná slávnosť, správne zvolené šaty vám dodajú potrebné sebavedomie. V Party 21 veríme, že najdôležitejšie je cítiť sa vo svojom outfite pohodlne a sama sebou.
Nenechajte si ujsť štart aktuálnej kolekcie a navštívte našu kamennú predajňu. Tešíme sa na spoločné hľadanie vášho vysnívaného modelu!