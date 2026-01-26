Zvrat v priebehu vojny: Ukrajina pripravuje ničivú zbraň! Má zneškodniť ruské útoky

KYJEV - Masívne ruské vzdušné útoky dlhodobo testujú limity ukrajinskej obrany. Kyjev teraz stavil na technológiu, ktorá má obrátiť nevýhodu na svoju stranu – protivzdušnú obranu riadenú umelou inteligenciou.
Obloha ako slabé miesto Kyjeva
Jedným z najväčších problémov ukrajinskej armády zostáva ochrana vzdušného priestoru. Ruské sily pravidelne kombinujú drony, rakety a letecké údery tak, aby preťažili existujúce obranné systémy. Výsledkom sú výpadky infraštruktúry aj neustály tlak na civilné obyvateľstvo.
Podľa vojenského portálu Defense Express však Ukrajina pracuje na riešení, ktoré by túto taktiku mohlo výrazne oslabiť.
Umelá inteligencia namiesto improvizácie
Kyjev rozbieha výstavbu komplexného systému protivzdušnej obrany založeného na umelej inteligencii. „Máme presný plán, ako zastaviť Rusko na našej oblohe,“ vyhlásil minister digitálnej transformácie Mychajlo Fedorov počas rokovania na ministerstve obrany.
Krátko nato podpísal dohodu s americkou softvérovou spoločnosťou Palantir, ktorá má pre Ukrajinu vytvoriť pokročilý obranný systém schopný samostatného rozhodovania v reálnom čase.
Predvídať útok skôr, než začne
Ako uvádza denník The Washington Post, nový systém má po úplnom spustení dokázať analyzovať vzorce ruských útokov, predpovedať ich načasovanie a automaticky koordinovať nasadenie lacných autonómnych stíhacích prostriedkov.
„Nejde o víťazstvo v klasickom zmysle slova. Ide o to, aby sme sa stali neporaziteľnými,“ povedal koordinátor technologických inovácií Andrij Hrycenjuk.
Dáta zbierané celé roky
Spolupráca Ukrajiny s firmou Palantir trvá od prvých dní vojny. Vďaka tomu má Kyjev k dispozícii rozsiahle databázy o ruskej logistike, presunoch jednotiek aj spôsobe vedenia útokov. Umelá inteligencia už dnes pomáha pri výbere strategických cieľov a optimalizácii obranných rozhodnutí.
Základná architektúra nového systému by mala byť pripravená do šiestich mesiacov.
Koniec jednej z výhod Kremľa
Ak sa projekt podarí, Moskva by mohla prísť o jednu zo svojich hlavných výhod. Ruské sily by stratili schopnosť systematicky ničiť energetickú infraštruktúru a udržiavať tlak na civilné obyvateľstvo prostredníctvom masívnych leteckých útokov.
„Vojna sa skončí vtedy, keď si nepriateľ uvedomí, že svoje politické ciele nedokáže dosiahnuť vojenskou silou,“ dodal Hrycenjuk.
Slabé miesto zostáva
Aj nový systém má však limity. Proti balistickým raketám a riadeným strelám s plochou dráhou letu zatiaľ neponúkne plnohodnotnú ochranu. Práve tieto zbrane tak zostávajú pre Ukrajinu najväčšou výzvou aj do budúcnosti.