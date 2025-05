Nového pápeža vo Vatikáne vítal aj HVIEZDNY SPEVÁK: Natlačený v dave... Tváril sa NENÁPADNE!

Pápež Lev XIV. (Zdroj: SITA/Instagram)

VATIKÁN - Na koncertoch sa takto ľudia tlačia v dave kvôli nemu... Vo štvrtok bol však aj on len obyčajným človekom, svetová sláva išla bokom a spolu s masou ľudí čakal na Námestí svätého Petra, aby mohol privítať nového pápeža!

Vo štvrtok 8. mája si kardináli spomedzi seba vybrali novú hlavu katolíckej cirkvy. Po dvoch dňoch z komína na Námestí sv. Petra začal stúpať biely dym a svet sa dozvedel, že novým pápežom sa stal 69-ročný Američan Robert Francis Prevost, ktorý si dnes hovorí Lev XIV.

Tento moment prilákal do Vatikánu obrovskú masu ľudí, ktorí čakali na chvíľu, kedy budú môcť nového pápeža privítať. No a medzi nimi sa na námestí tlačil aj hviezdny spevák. Hoci sa snažil zostať inkognito, pozorní fanúšikovia ho spoznali aj s okuliarmi a šiltovkou na hlave. Reč je o svetoznámom spevákovi a bývalom členovi skupiny One Direction Harrym Stylesovi.