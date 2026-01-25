Prepúšťanie spoza mreží: Politickí väzni vo Venezuele opúšťajú väznice

CARACAS - Najmenej 80 ľudí považovaných za politických väzňov bolo v nedeľu prepustených z venezuelských väzníc, oznámila ľudskoprávna organizácia Foro Penal. Píšu agentúry Reuters a AFP.
Riaditeľ organizácie Alfredo Romero na sociálnej sieti X uviedol, že Foro Penal overuje totožnosť prepustených osôb vo väzniciach po celej krajine. Zároveň dodal, že pravdepodobne dôjde k oslobodeniu ďalších ľudí. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v piatok vyhlásila, že z väzníc bolo prepustených 626 osôb. Nešpecifikovala však časový rámec týchto prepustení. Organizácia Foro Penal ale do nedele potvrdila od 8. januára oslobodenie len 156 politických väzňov.
Americké špeciálne jednotky 3. januára vykonali vo Venezuele operáciu, počas ktorej zajali a previezli pred súd do New Yorku prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Odvtedy venezuelské úrady prepustili desiatky novinárov, kritikov vlády aj aktivistov.