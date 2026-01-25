Hrozí zvýšená hladina tokov: Výstrahy pred povodňami platia pre TIETO časti krajiny

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/GKV)
BRATISLAVA - Hydrologické výstrahy platia v nedeľu podvečer vo viacerých častiach Slovenska. Vyhlásené sú pre okresy Žarnovica, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Veľký Krtíš, Krupina, Lučenec, Poltár, Levice-východ, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
„Vzhľadom na existujúce snehové zásoby v povodiach, oteplenie - topenie sa snehu a očakávaný dážď z nedele na pondelok 26. januára je predpoklad vzostupu až výrazného vzostupu vodných hladín na vodných tokoch v noci a v pondelok nadránom,“ varujú meteorológovia. Nevylučujú možnosť dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich prvému stupňu povodňovej aktivity.
Hydrologické výstrahy pre stred Slovenska.