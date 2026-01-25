AKTUÁLNE Požiar v centre Bratislavy! Hasiči zasahujú na Šancovej ulici

(Zdroj: Topky/ Jano Zemiar)
BRATISLAVA - Na Šancovej ulici v Bratislave zasahujú v nedeľu večer hasiči pri požiari, ktorý vypukol v pivnici bytového domu. Podľa doterajších informácii musela jedna rodina opustiť svoj byt a situácia si vyžiadala nasadenie niekoľkých hasičských áut.
Požiar sa mal rozpútať v pivničných priestoroch bytového domu na Šancovej ulici neďaleko YMCE. Na miesto dorazili tri hasičské autá, ktoré okamžite začali s likvidáciou ohňa. Hasiči z priestorov pivnice vyťahovali horiace matrace a iné predmety, aby zabránili rozšíreniu ohňa do vyšších poschodí.
Hasiči zasahovali rýchlo a efektívne, pričom na mieste stále prebiehala kontrola bezpečnosti a odstraňovanie následkov požiaru. Presné príčiny vzniku požiaru zatiaľ nie sú známe.
