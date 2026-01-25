Nedeľa25. január 2026, meniny má Gejza, zajtra Tamara

Kriminalisti odhalili podvod na 72-ročnej seniorke: Zasahovali v okrese Sabinov

SABINOV/PREŠOV - Prešovskí kriminalisti zasiahli proti podvodu na seniorke v okrese Sabinov. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že ešte začiatkom januára kontaktoval neznámy muž telefonicky 72-ročnú ženu so zámienkou, že pred dvoma rokmi investovala finančné prostriedky, ktoré si teraz môže vybrať aj s výnosmi.

„Poškodená opakovane uvádzala, že žiadne peniaze nikdy neinvestovala a nemá záujem o ich vyplatenie. Napriek tomu ju 36-ročný muž presvedčil, aby si do mobilného telefónu nainštalovala aplikáciu a cez ňu nasmerovala telefón na svoj občiansky preukaz z oboch strán. Takto získal prístup k jej bankovému účtu. Následne boli na účet poškodenej pripísané finančné prostriedky, ktoré mala podľa pokynov odovzdať neznámej osobe,“ uviedla polícia. Staršia žena však zachovala duchaprítomnosť, okamžite kontaktovala políciu, zablokovala bankový účet a banka jej oznámila, že jej bol schválený úver, o ktorý nikdy nežiadala a ktorý bol poskytnutý bez jej vedomia a súhlasu. „Podozrivý muž sa v tom čase nachádzal v blízkosti bydliska poškodenej, kde malo dôjsť k odovzdaniu peňazí,“ dodalo KR PZ. Prešovský okresný vyšetrovateľ vzniesol voči mužovi obvinenie pre trestný čin podvodu v štádiu pokusu. Vo veci podľa polície aj naďalej prebiehajú procesné úkony.

 
 

PZ v tejto súvislosti upozorňuje občanov, aby nikdy neumožnili cudzím osobám vzdialený prístup k telefónu či počítaču. Taktiež odporúča, aby si ľudia nefotografovali ani neposielali doklady totožnosti neznámym osobám. „Banka ani polícia od vás nikdy nežiada inštaláciu aplikácií či odovzdanie peňazí. Ak máte čo i len malé podozrenie, okamžite kontaktujte políciu alebo svoju banku,“ pripomína.

