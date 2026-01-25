Výstrihy po pupok, hriešne vysoký rozparok: Zvodné slovenské herečky... 3 deti a sexepílu na rozdávanie!

BRATISLAVA - Obe sú mamičky, jedna má už dospelého syna, no pri pohľade na ne by to tipol len málokto. Reč je o slovenských herečkách Lucii Lapišákovej (51) a Kataríne Ivankovej (43), ktoré sa, podobne, ako mnoho Slovákov, chystajú v tomto období na ples. Šaty si vyberali u slovenskej návrhárky Jany Jurčenko. A rozhodne sa bolo na čo pozerať - výstrihy po pupok, aj hriešne vysoký rozparok. Sexepílu majú na rozdávanie!
Lucia Lapišáková a Katarína Ivanková sú obľúbené slovenské herečky. Prvú zo spomínaných majú možnosť diváci televízie Joj poznať zo seriálov Panelák, Pod povrchom či Kuchyňa, no spolu s Katkou aktuálne pôsôbia primárne na doskách, ktoré znamenajú svet. Už o pár týždňov ich napríklad čaká slávnostná premiéra detektívnej komédie z pera Andyho Krausa - Coco & Tina.
Ešte predtým sa však, podobne, ako mnoho Slovákov, aj ony chystajú na ples. A svoje róby si boli vyberať u známej slovenskej návrhárky Jany Jurčenko. Práve ona sa totiž postarala aj o kostými pre spomínané divadelné predstavenie. No a v nádherných šatách si rovno struhli aj krátke fotenie. Štíhle postavičky, hlboké výstrihy aj hriešne vysoké rozparky, ktoré sa postarali o šteklivé odhalenie.
Pri pohľade na krásky by len málokto tipoval ich reálny vek a už vôbec, že sú dávno mamami. Veď hoci Katka vyzerá ako 20-ročná študentka, je mamou 1,5-ročnej dcérky a Lucka má doma už dvoch dospelých synov. No schválne, tipli by ste to pri pohľade na ňu?!