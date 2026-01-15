Hviezdnu Pink na ulici nespoznáte: Veď by ste si ju pomýlili s... Uff!

NEW YORK - Takto ju pozná len málokto. Pink vyrazila do ulíc New Yorku bez mejkapu, v pohodlnom a poriadne nenápadnom outfite, v ktorom by ju fanúšikovia len ťažko spoznali. Z hviezdy svetového formátu bola zrazu obyčajná žena.
Hviezdnu Pink vídajú jej fanúšikovia na koncertoch vždy upravenú a nahodenú. No na ulici v bežný deň by ste ju len ťažko spoznali. Speváčka, ktorá je zvyknutá na dokonalý styling, vyrazila do ulíc New Yorku úplne nenápadne.
Bez mejkapu, v objemnej bielej bunde, vo voľných nohaviciach s výrazným vzorom a v pohodlnej obuvi. V tomto outfite pôsobila skôr ako niekto, koho by ste na chodníku obišli bez povšimnutia. Pink sa pohybovala mestom sama, bez ochranky a bez akýchkoľvek náznakov hviezdnych manierov.
S mobilom v ruke a sústredeným výrazom kráčala ulicou smerom do salónu na manikúru. Žiadne drahé kabelky, žiadne luxusné kúsky, žiadna snaha zapôsobiť – len maximálne pohodlie a anonymita.