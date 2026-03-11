Český rozpočet 2026 schválený s deficitom 310 miliárd korún: Opozícia kritizuje nezodpovednosť vlády

PRAHA - Českí poslanci v stredu po vyše dvoch mesiacoch rozpočtového provizória schválili návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2026. So schodkom 310 miliárd českých korún (približne 12,7 miliardy eur) ho predložila vláda Andreja Babiša. Vláda rozpočet považuje po rokoch konečne za realistický, podľa opozície je nezodpovedný. Opoziční politici kritizovali najmä výšku deficitu a nižšie výdavky na obranu, než obsahoval pôvodný návrh predložený vládou Petra Fialu. Za súčasný návrh hlasovalo 104 zo 191 prítomných poslancov, 87 bolo proti.
Hlasovanie prebiehalo viac než hodinu a pol
Hlasovanie trvalo viac než hodinu a pol, pretože poslanci predložili vyše 100 pozmeňujúcich návrhov na presuny financií medzi jednotlivými kapitolami. Prešli z nich však len koaličné - napríklad presun 800 miliónov korún na šport, 120 miliónov na humanitárnu pomoc rezortu vnútra či 100 miliónov na boj so závislosťami.
Najviac kritizovaná časť rozpočtu určená na obranu zostala nezmenená, ministerstvo tak bude hospodáriť so sumou 155 miliárd korún (takmer 6,4 miliardy eur), čo je približne o 30 miliárd menej, než navrhla bývalá vláda. Plánované výdavky ČR na obranu minulý týždeň kritizoval aj americký veľvyslanec v Česku Nicholas Merrick, ktorý vládu upozornil, aby plnila spojenecké záväzky. Babiš v utorok (10. 3.) počas návštevy Nemecka uviedol, že ČR si je svojich záväzkov vedomá a bude ich plniť.
Ministerka Schillerová obhajuje realistický rozpočet
Predseda opozičnej ODS Martin Kupka návrh komentoval ako „rozpočtové rodeo“, ktoré rozkladá zodpovedné hospodárenie Česka. Vyzval tiež, aby sa výdavky na obranu zvýšili. Podľa ministerky financií Aleny Schillerovej (ANO) je však rozpočet pravdivý, realistický a na rozdiel od Fialovej vlády neskrýva skutočný stav verejných financií. Podotkla, že z deficitu „nie je nadšená“, ale rozpočet považuje za oveľa lepší, než bola podľa jej slov klamlivá bilancia bývalej vlády. „Tiež by som si predstavovala nižšie číslo. Ako by som ako ministerka financií mala byť spokojná so schodkom 310 miliárd, obzvlášť, keď patrím len k trom ministrom financií v našej novodobej histórii, ktorí hospodárili aj s prebytkom alebo s vyrovnaným rozpočtom? Ale ja verím, že my tie verejné financie dáme znovu do poriadku,“ zdôraznila.
Opoziční poslanci poukazujú na porušenie zákona
Opoziční poslanci poukázali aj na to, že návrh porušuje zákon o rozpočtovej zodpovednosti, čo konštatovala aj Národná rozpočtová rada. „Možno prvýkrát v histórii tejto snemovne ste tu schválili štátny rozpočet, ktorý je v rozpore s platným zákonom. Všetci, ktorí pre to zdvihli ruku, za to nesú zodpovednosť,“ podotkol predseda KDU-ČSL Marek Výborný. Schillerová porušenie zákona opakovane odmietla.
O rozpočte chce ešte pred jeho podpísaním hovoriť prezident Petr Pavel nielen s ministerkou financií, ale aj s premiérom Babišom. Avizoval však, že rozpočet ani napriek výhradám, napríklad k výdavkom na obranu, vetovať nebude.