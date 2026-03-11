Kast nastúpil do úradu prezidenta Čile: Prináša tvrdé opatrenia

SANTIAGO - Pravicového politika Josého Antonia Kasta v stredu slávnostne uviedli do úradu prezidenta Čile. Informuje o tom agentúra AFP.
Šesťdesiatročný kandidát Republikánskej strany Čile (PRCh) je podľa AFP najpravicovejším lídrom Čile za posledných 35 rokov od nastolenia demokracie. Na poste prezidenta nahradil ľavicového Gabriela Borica, ktorému ústava neumožňovala znova kandidovať.
Plán tvrdej politiky
Kast v druhom kole volieb porazil bývalú ministerku práce Jeanette Jarovú, kandidátku Komunistickej strana Čile (PCCh). Kandidoval už tretíkrát a za ústredný bod kampane si stanovil posilniť bezpečnosť hraníc - ich nelegálne prekročenie má byť trestným činom a nelegálnych migrantov chce deportovať. Oznámil tiež plány na výstavbu nových väzníc. Na stimuláciu ekonomiky chce znížiť dane z príjmov právnických osôb a výrazne znížiť verejné výdavky.
Otec deviatich detí
Kast je otec deviatich detí a zbožný katolík. Pochádza z vplyvnej rodiny a tak ako on niekoľko jeho súrodencov pôsobilo ako poslanci parlamentu alebo senátori. Jeden z bratov v minulosti viedol centrálnu banku. Kast odmieta manželstvá osôb rovnakého pohlavia a interrupcie.
Nový čilský prezident má nemecké korene. Jeho otec bol členom nacistickej mládežníckej organizácie Hitlerjugend a slúžil vo Wehrmachte. Po vojne utiekol do Čile, kde založil továreň na spracovanie mäsa.