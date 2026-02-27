KONIEC po 20 rokoch? OMYL, slávna speváčka vyvracia fámy o ROZCHODE!

LOS ANGELES - Speváčka Pink a bývalý jazdec Carey Hart sa podľa médii po viac ako 20 rokoch spoločného života opäť rozišli. Slávna speváčka však vyvracia tieto špekulácie!
Speváčka Pink a jej manžel Carey Hart sa podľa medializovaných informácií opäť rozišli, informovali o tom viaceré médiá, vrátane Page Six. Počas dvoch desaťročí si prešli viacerými krízami. Spoznali sa v roku 2001 na podujatí Summer X Games. Ich vzťah bol spočiatku búrlivý a niekoľkokrát sa rozišli a dali znovu dokopy.
V roku 2005 Pink požiadala Careyho o ruku a o rok neskôr mali svadbu na Kostarike. Spolu majú dve deti – dcéru Willow a syna Jamesona. Prvý väčší rozchod oznámili v roku 2008. „Toto rozhodnutie urobili najlepší priatelia s obrovskou dávkou lásky a rešpektu jeden k druhému. Hoci je manželstvo na konci, ich priateľstvo nikdy nebolo silnejšie," povedal vtedy ich zástupca.
Neskôr sa však zmierili a pracovali na vzťahu aj pomocou terapie. Ešte v roku 2024 Pink priznala, že ich manželstvo prešlo ďalšou krízou. „Láska je celoživotné vracanie sa k spoločnému stolu. Takmer sme sa nedostali ani k tomuto výročiu, vlastne k niekoľkým, ak mám byť úprimná.“ Ako však Pink na sociálnej sieti priznala, o žiadnom rozchode netuší. Na Instagram pridala video, kde sa k tomuto celému vyjadrila. Informácie o rozvode označila za "fake news".