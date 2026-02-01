AKTUÁLNE Hrozivo vyzerajúca nehoda na D1: Nákladiak vrazil do auta, FOTO z miesta nehody: Hlásia obmedzenia

BRATISLAVA - Na diaľnici D1 došlo v nedeľu ráno k hrozivo vyzerajúcej nehode. Nákladné auto narazilo do osobného auta, v dôsledku čoho je v smere do Bratislavy obmedzená doprava. Ako zázrakom však pri nehode nedošlo k zraneniam. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.
Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave v nedeľu ráno zaoberajú udalosťou v cestnej premávke, ku ktorej došlo dnes krátko pred 04.00 h na diaľnici D1, na úseku 24 km v smere do Bratislavy.
"Podľa doposiaľ zistených informácií narazilo nákladné motorové vozidlo do osobného motorového vozidla, ktoré bolo odstavené v pravom jazdnom pruhu. Následkom udalosti skončili obe vozidlá mimo vozovky, pričom nákladné motorové vozidlo zostalo zakliesnené medzi mostným pilierom a jeho konštrukciou," priblížila Bartošová.
Dychové skúšky u oboch vodičov boli s negatívnym výsledkom, pričom podľa hovorkyne nedošlo pri tejto udalosti k zraneniu žiadnej osoby. "V súčasnosti uzatvorený pravý aj stredný jazdný pruh, premávka je vedená len v ľavom jazdnom pruhu," upozorňuje Bartošová a vodičov vyzýva na zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.