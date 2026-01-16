Gaťky von a ide sa promovať režisérsky debut! Takto sa dogabať dokáže len Kristen Stewart

NEW YORK - Americká herečka Kristen Stewart opäť šokuje kreatívnym výberom outfitu, v ktorom sa predviedla v uliciach New Yorku. Do chladného počasia vyrazila v priesvitnej sukni a nebola by to ona, keby neukázala aspoň spodnú bielizeň. O kombinácii s bomberkou a ťažkými čižmiskami nehovoriac...
Toto dokáže naozaj málokto! Kristen Stewart sa rozhodne nedá považovať za módnu ikonu, odvaha jej však nechýba. Len ona sa vie doobliekať tak, že človek pochybuje o jej súdnosti. Svoje šialené "módne" kreácie predvádza kade chodí.
Inak tomu nebolo ani začiatkom januára v New Yorku, kde sa vybrala do nočnej show Late Night with Seth Meyers. Jej zámerom bolo prezentovať svoj režisérsky debut, psychologický film s názvom Chronology of Water. Ide o biografický príbeh Lidie Yuknavitch, ktorá prežila ťažké detstvo plné násilia, zneužívania a alkoholu. Cestu von z traumatizujúcich skúseností hľadá v plávaní a neskôr písaní.
Na túto príležitosť sa Kristen vymódila tak, ako to dokáže len ona. Krémovú prisvitnú sukňu s trblietkami doplnila o čierne nohavičky, ktoré na seba pútali pozornosť všetkých divákov. Cestou do štúdia sa priobliekla, aby jej v chladnom počasí New Yorku nebola zima. Outfit doplnila čiernou bomberou s károm a robustnými čiernymi čižmami.
Prečo nie? Ved Kristen je už tak známa svojim "vycibreným" vkusom, že si na seba môže dať hoci aj vrece od zemiakov. A aké boli reakcie na jej zovňajšok? Samozrejme, zmiešané! Jedny ju chvália za kreativitu a odvahu, druhý žasnú nad mierou nevkusu, ktorú predvádza pri každom verejnom vystúpení. Presne tak, ako jej nový film. Kritici obdivujú hĺbku zachytených emócií, diváci odchádzajú z kina so zmätkom v hlave i duši. FOTO nájdete v galérii.
