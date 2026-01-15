Strašiak do maku medzi dokonalými Kardashiankami: Vraj nemožné? Tak sledujte!

LOS ANGELES - Vždy dokonalé, vždy upravené, vždy tie, ktoré udávajú trend. A predsa, aj majster kat sa občas sekne a aj niektorá z nich vybehne z domu len tak, bez vizáže, bez make-upu a v obyčajnom "baloňáku"! Alebo žeby Kourtney Kardashian vytiahla dlhokánsky kabát zámerne a vytvorila tak nový "casual hot look"?
Kourtney Kardashian šokovala fanúšikov! Paparazzi ju nachytali v neupravenej verzii „samej seba“! Reality hviezda, ktorá je známa svojím dokonalým výzorom, sa tentoraz objavila na verejnosti úplne inak, než sú jej fanúšikovia zvyknutí.
V pondelok, 12. januára, zachytili fotografi štyridsaťšesťročnú reality hviezdu mimo módnych večierkov, len tak, ako vychádza z obľúbenej reštaurácie v Studio City, Los Angeles, v dlhom kabáte a bez výrazného líčenia. Virálny horor bol na svete!
Kourtney zachytená s minimálnym make-upom (a možno aj bez neho!) si dovolila byť na chvíľu obyčajnou ženou, jednoduchou mamou, ktorá si ako občas my všetci, len tak pohodlne oblečená, vybehla pre jedlo.
Lenže ona zďaleka nie je ako my všetci! A hoci by ju oko bežného okoloidúceho mohlo v nenápadnom oblečení prehliadnuť, profesionálom neunikla a hneď rozpútala vášne na sociálnych sieťach. Niektorí sa začali diviť, žasnúť, či sa dokonca vysmievať, druhý tábor sa potešil, že i taká svetová celebrita, akou Kourtney bez pochyby je, sa dokáže zjaviť na ulici úplne obyčajná. A aj bez nablízkaných šiat treba uznať, že vyzerá dobre.
Keď sa musí neustále otáčať cez rameno a ziť v strehu, aby ju niekto neodfotil v nejakej nelichotivej póze alebo situácii, občas jednoducho "vypne alebo zabudne", a ukáže svetu, že ako raz sama priznala v jednom zo svojich rozhovorov: „Niekedy je najväčší luxus byť len obyčajný človek.“
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%