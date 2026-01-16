Zomrela TAJNÁ dcéra (†48) Freddieho Mercuryho: Ťažký boj so vzácnym druhom rakoviny!

LOS ANGELES - Tajná dcéra legendárneho speváka Freddieho Mercuryho zomrela vo veku 48 rokov po dlhom boji so zriedkavou rakovinou. Mnohí jej existenciu však spochybňujú a neveria, že by mal Freddie dieťa.
Žena, ktorá bola verejnosti známa ako tajná dcéra legendárneho speváka Freddieho Mercuryho, zomrela vo veku 48 rokov po dlhom boji so zriedkavým onkologickým ochorením. Správu potvrdila jej rodina len niekoľko mesiacov po tom, čo bola jej existencia prvýkrát verejne odhalená v biografii speváka skupiny Queen. Podľa denníka Daily Mail ju Mercury v súkromí nazýval „Bibi“ a mal k nej mimoriadne blízky vzťah až do svojej smrti v roku 1991.
Venoval jej vraj aj niekoľko piesní. Manžel zosnulej Thomas pre Daily Mail uviedol, že zomrela „pokojne po dlhom boji s chordómom, zriedkavou rakovinou chrbtice, pričom po sebe zanechala dvoch synov vo veku deväť a sedem rokov“. Dodal: „B je teraz so svojím milovaným a láskavým otcom vo svete myšlienok. Jej popol bol rozptýlený vetrom nad Alpami.“ Podľa spisovateľky Lesley Ann Jones, ktorá odhalila v biografii Love, Freddie, spevákovu dcéru, ju splodil počas aféry v roku 1976.
Autorka tvrdí, že má k dispozícii aj DNA dôkazy, ktoré jej tvrdenia podporujú. Kniha Love, Freddie vychádza zo 17 zväzkov denníkov, ktoré jej Mercury údajne odovzdal krátko pred svojou smrťou. V nich opisuje aj to, ako sa snažil existenciu dieťaťa chrániť pred verejnosťou. Dcéra ho navštevovala na koncertoch a jeho svetové turné sledovala na glóbuse, ktorý jej daroval.
Existenciu dieťaťa však spochybnila Mercuryho bývalá snúbenica Mary Austin, ktorá ešte pred vydaním knihy uviedla, že by bola „ohromená“, keby Freddie mal dcéru. Tvrdila tiež, že si spevák nikdy neviedol denníky. Jones dodala, že B nikdy nechcela zverejniť svoju identitu, pretože pracovala ako lekárka a obávala sa následkov pre svoju kariéru aj pacientov.