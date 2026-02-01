Veľká slovenská banka má nový cenník: TIETO služby budú drahšie, niektoré ruší úplne! Oznámila však aj nové výhody

BRATISLAVA - Jedna z najväčších bánk pôsobiacich na našom trhu mení svoj cenník. Tatra banka díha ceny pri niektorých svoje službách. Naopak, iné majú byť po novom výhodnejšie.
Ako upozornil Finančný kompas, jednou z najvýraznejších zmien je zvýšenie poplatkov za hotovostné operácie na pobočkách. Výber hotovosti na pobočke zdražie zo 6 na 10 eur. Vklad hotovosti na účet treťou osobou v pobočke banky bude stáť 10 eur, predtým to bolo 6 eur. Vyššie budú aj minimálne poplatky za spracovanie mincí či rozmieňanie bankoviek.
Banka zdôvodňuje zdražovanie rastúcimi nákladmi na spracovanie hotovosti a klientom odporúča využívať bankomaty alebo digitálne kanály. V rámci účtu pre modrú planétu majú klienti neobmedzené výbery z bankomatov Tatra banky a skupiny RBI a jeden výber mesačne z bankomatov iných bánk na Slovensku.
Zvýšia sa aj poplatky v prípade kariet
Banka dvíha aj poplatky v prípade platobných kariet. Po novom si zaplatíte nasledovné sumy:
- Súkromná karta štandardná – hlavná karta za poplatok na 3 eurá, z pôvodných 2,50 eur.
- Súkromná karta štandardná – dodatková karta za poplatok 1,50 eur, z pôvodných 0,50 eur.
- Súkromná karta zlatá – hlavná karta za poplatok na 10 eur, z pôvodných 8 eur.
- Súkromná karta zlatá – dodatková karta za poplatok na 5 eur, z pôvodných 1,50 eura.
- Visa Platinum – hlavná karta za poplatok 30 eur, z pôvodných 20 eur.
- Visa Platinum – dodatková karta za poplatok 15 eur, z pôvodných 10 eur.
Zároveň sa ruší poplatok Kreditné karty – za úhradu dlžnej sumy v hotovosti v pobočke banky a ruší sa služba Kreditné karty – za urgentné vydanie kreditnej karty. Kreditnú kartu v digitálnej podobe môžete používať po vložení do digitálnej peňaženky.
Zmeny sa dotknú aj poplatkov súvisiacich s hypotekárnym úverom. Poplatok za doručenie návrhu na vklad záložného práva na kataster klesne z 30 na 20 eur za zmluvu.
Naopak, poplatky za prenájom bezpečnostných schránok a príplatky za vyššiu hodnotu uložených vecí porastú. Banka uvádza, že úprava má odrážať náklady spojené s poskytovaním tejto služby.
Nové možnosti zliav
Zmeny nastanú aj v prípade Programu odmeňovania. Po novom sa medzi hodnotené kategórie započítajú aj vklady v Tatra banke vo výške minimálne 20 000 eur. Klienti si tak budú môcť znížiť poplatok za vedenie účtu aj vďaka vyšším zostatkom.
Do programu pribúda aj investičná platforma InvestQ – nákup cenných papierov cez túto službu môže klientom priniesť zľavu z poplatku za účet.
Zjednodušuje sa aj hodnotenie poistných produktov. Po novom budú rozdelené len do dvoch kategórií a to na životné a neživotné poistenie.
Zľavy pre seniorov a mladých
Ľudia, ktorí majú 65 rokov a viac získajú automatickú zľavu 4 eurá z poplatku za vedenie Účtu pre modrú planétu. Mesačne tak nezaplatia viac ako 3 eurá, pričom pri splnení podmienok programu môžu mať účet aj bez poplatku.
Mení sa aj veková hranica pre mladých klientov. Zvýhodnené vedenie účtu za 3 eurá mesačne bude dostupné pre klientov od 20 do 26 rokov. Klienti nad 26 rokov môžu získať bezplatné vedenie účtu splnením podmienok programu.
Nový sadzobník nadobúda účinnosť 31. marca 2026. Časti týkajúce sa mesačných poplatkov za kreditné karty, Programu odmeňovania ku kreditným kartám a poplatkov za ostatné služby vstúpia do platnosti 1. apríla 2026.