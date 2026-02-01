Slovensko ťahá za kratší koniec! Kým v Čechách Bagárovej EX riešia pre MAFIU, v Žiline dostal zelenú

ŽILINA - Zatiaľ čo české úrady niekoľko rokov riešili MMA zápasníka Makhmuda Muradova pre podozrenie na styky s balkánskou mafiou a chceli ho dokonca vyhostiť, Slovensko mu otvorilo dvere dokorán.
Expartner speváčky Moniky Bagárovej sa v Žiline oficiálne oženil s influencerkou a účastníčkou reality šou Love Island Sabinou Karáskovou. Zároveň získal trvalý pobyt na Slovensku, čím si zabezpečil stabilné legálne zázemie v rámci Európskej únie. Problémy Muradova v Česku neboli o vízach či pečiatkach, ale o bezpečnosti štátu. Ministerstvo vnútra ČR sa pri rozhodovaní opieralo o utajenú správu Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).
Podľa medializovaných informácií mala správa hovoriť o tom, že Muradov sa mal dlhodobo pohybovať v blízkosti osôb napojených na balkánsky organizovaný zločin, udržiavať kontakty s ľuďmi z prostredia albánskej a balkánskej mafie a tieto kontakty mali byť časté a opakované, nie náhodné. „Ja s mafiou nespolupracujem, nikoho z mafie nepoznám. Ani českú, ani balkánsku, ani ruskú, ani žiadnu východnú. Vyzývam políciu alebo ministerstvo, nech mi povedia, s kým som v kontakte alebo pre koho mám pracovať, a ja to buď priznám, alebo vysvetlím,“ povedal minulý rok pre český Deník N.
Muradov s Karáskovou mali svadbu naplánovanú na 26. septembra. Influencerka na svojom Instagrame dokonca zverejnila svadobné oznámenie a pred obradom ukazovala aj prípravy, no do poslednej chvíle panovalo napätie. Dva dni pred obradom sa dozvedeli, že sa v Česku vziať nemôžu – chýbalo im potrebné "lejstro", teda povolenie o pobyte cudzinca. „Volá sa to oprávnenie o pobyte cudzinca. A tento papier Mach vlastne získať nemôže, pretože tu stále prebieha konanie,“ vysvetlila Sabina. Zmienené konanie prebiehalo kvôli rozhodnutiu Ministerstva vnútra, ktoré odmietlo udeliť povolenie k prechodnému pobytu, pretože Muradov bol považovaný za "nebezpečenstvo pre štát kvôli svojim kontaktom na balkánsku mafiu". Súd toto rozhodnutie opakovane potvrdil, aj keď Muradov tvrdí, že s mafiou nemá nič spoločné.
Snúbenci sa rozhodli problém vyriešiť v zahraničí. „Takže sme nad tým premýšľali a hovoríme si: Okej, tak fajn! Vlastne často bývame na Slovensku, máme tam svoje zázemie, svojich priateľov v Žiline. Takže sme podali v Žiline všetky tie papiere, ktoré sme už mali pripravené,“ citoval brunetku web žilinak.sk. Muradov dodal: „Všetko preverili, všetci boli ochotní, milí, všetko fungovalo rýchlo. Ako sme všetko podali, dali nám rovno termín. Nechcem klamať, 12–14 dní plus mínus. Čo sme hneď brali.“
Prístup Slovákov Muradova zaujal natoľko, že sa rozhodol požiadať aj o trvalý pobyt. „Povedali sme si s právnikom: Často tam bývame, skúsme to. Za skúšku nič nedáme. Podali sme papiere a behom chvíľky som dostal trvalý pobyt na Slovensku v Žiline,“ prezradil športovec, ktorý tým získal voľnosť pohybu po celej Európe.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%