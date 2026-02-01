Slovenský moderátor na 35 rokov starej FOTO: Chudší, s krivými zubami... Kto je tento mladý švihák?

BRATISLAVA - Na sociálnej sieti sa objavila fotografia stará viac než tri desaťročia, na ktorej by dnešného známeho moderátora spoznal len málokto. Chudý mladík s krivými zubami a dobrodružným výrazom tváre v sebe však už vtedy niesol črty osobnosti, ktorá sa neskôr stala neodmysliteľnou súčasťou slovenského mediálneho sveta. Viete o koho ide?
Narodil sa 12. augusta 1971. Svoju profesionálnu dráhu odštartoval v regionálnom rádiu v Prešove, odkiaľ neskôr zamieril do regionálneho štúdia Fun Rádia. Postupne sa presťahoval do Bratislavy a s Fun Rádiom je spätý dodnes. V období rokov 2004 – 2006 pôsobil v Rádiu FM na pozícii šéfredaktora.
Už mnoho rokov vystupuje v moderátorskej dvojici s ďalším veľmi známym moderátorom. Spolupracovali spolu nielen v rozhlasovom vysielaní, ale aj v reláciách Nikto nie je dokonalý či v šou Česko Slovensko má talent. Je rozvedený, s bývalou manželkou Adrianou má dvoch synov – Mareka a Adama.
„Našiel som takúto spomienku. Strašne sa smejem. Vek 19 rokov, krivé tesáky, 69 kg a lezenie v Tatrách ako jediná životná priorita. Všetky znaky výbavy lezca začiatku deväťdesiatych rokov pokope. Ušitá sedačka, vyšívaný sveter z Horskej, odpílená Cassida a najpopulárnejší model západného lana – Edelweiss – tých čias. Pod nástupom neskôr v druhej dĺžke zapytnenej Palovej cesty „Via Verona“ na Veľkej Lomnickej veži," napísal moderátor k 35 rokov starému záberu. Viete o koho ide? Správnu odpoveď sa dozviete na druhej strane.