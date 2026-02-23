Napätie okolo elektriny a ropy: Prezident verí v diplomatické riešenie

BRATISLAVA - Prezident Peter Pellegrini verí, že v otázke dodávky energií dostanú čo najskôr priestor diplomatické rokovania, aby bolo možné urýchlene pokračovať v dodávkach ropy na Slovensko a elektriny na Ukrajinu. Uviedol to v stanovisku odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
archívne video
„Pred prijatím dnešného prvého recipročného opatrenia proti Ukrajine pre nepriateľské akty prezidenta (Volodymyra) Zelenského som mal záujem telefonicky s prezidentom Ukrajiny hovoriť a získať odpoveď, kedy a či vôbec budú obnovené dodávky ropy na Slovensko. Dostali sme správu, že ukrajinský prezident je pripravený na rozhovor až po 25. februári tohto roka. Vzhľadom na závažnosť situácie a vyhlásený stav ropnej núdze na Slovensku sme za týchto okolností nútení pristúpiť k prvému recipročnému opatreniu okamžite. Bude zrušené ihneď po obnovení tranzitu ropy na Slovensko. V opačnom prípade pristúpime k ďalším recipročným opatreniam,“ spresnil slovenský premiér.