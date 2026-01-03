TAJNÝ románik Brigitte Bardot (†91): Randila s Winnetouom (†86)

PARÍŽ - Krátko po smrti Brigitte Bardot vyplával na povrch dávno utajený románik s Pierrom Bricom, legendárnym filmovým Vinnetouom. Ich krátky, no intenzívny vzťah zostal skrytý viac než sedem desaťročí.
Krátko po odchode filmovej legendy Brigitte Bardot vyšlo najavo doteraz neznáme tajomstvo z jej mladosti. Ukázalo sa, že ešte predtým, než sa stala svetovou hviezdou, prežila románik s Pierrom Bricom, nezabudnuteľným predstaviteľom Vinnetoua. O ich vzťahu prehovorila až jeho vdova. Bardot sa s Bricom zoznámila v roku 1953, v období, keď ani jeden z nich ešte nepatril medzi slávnych.
Obaja sa vtedy živili modelingom a raz spolu stáli pred objektívom ako svadobný pár pre francúzsky magazín Les Veillées des Chaumières. Práve v tomto čase medzi nimi vzniklo silné, hoci krátke citové puto. Ich vzťah zostal tajomstvom neuveriteľných 72 rokov. Až teraz o ňom pre denník Bild prehovorila Pierrova manželka Hella Brice.
„Pierre mi povedal, že spolu nejaký čas chodili. Neviem, prečo sa rozišli. Možno mu už vtedy nebesá naznačili, že raz prídem ja,“ uviedla s úsmevom. S hercom sa zoznámila v roku 1976. Hoci sa ich cesty rozišli, Bardot a Brice si zachovali priateľský vzťah. Herec dokonca dlhodobo podporoval nadáciu Brigitte zameranú na ochranu zvierat. „Priatelia zvierat zostanú navždy aj mojimi priateľmi,“ napísala mu v ďakovnom liste z roku 2009. Tento list mal Pierre Brice položený na stole až do svojej smrti v roku 2015.