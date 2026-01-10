Hviezda Sexu v meste ukázala rodinu: Syn akoby jej z oka vypadol!

BEVERLY HILLS - Herečka Sarah Jessica Parker zažiarila na galavečere Golden Eve 2026 nielen ako ocenená legenda herectva, ale aj ako hrdá mama. Po jej boku sa objavil manžel Matthew Broderick a syn James, ktorý všetkých prekvapil výraznou podobou so slávnou predstaviteľkou Carrie Bradshaw.
Herečka Sarah Jessica Parker, ktorú si diváci po celom svete navždy spojili s ikonickou Carrie Bradshaw zo seriálu Sex v meste, sa objavila na prestížnom galavečere Golden Eve 2026 v spoločnosti svojej rodiny.
Na slávnostnom podujatí v hoteli The Beverly Hilton v Beverly Hills si prevzala ocenenie Carol Burnett Award za dlhoročný prínos herectvu. Po jej boku nechýbal manžel, známy herec Matthew Broderick, ani ich syn James Broderick, ktorý okamžite upútal pozornosť prítomných aj médií.
Všetci si všimli najmä to, že James svojej slávnej mame akoby z oka vypadol – zdedil po nej jemné črty tváre. Rodina pôsobila veľmi súdržne a harmonicky. Sarah Jessica Parker je známa tým, že si svoje súkromie starostlivo chráni, a preto je každé verejné vystúpenie s rodinou pre fanúšikov malým sviatkom.
