Zlaté glóbusy 2026: Očarujúca Selena Gomez, vyzývavá Wednesday, hviezda The Last of Us ako darček!

BEVERLY HILLS - Z nedele na pondelok sa v Los Angeles konalo jedno z najočakávanejších podujatí tohto roka. Odovzdávali sa totiž prestížne filmové a televízne ocenenia Zlaté glóbusy. Takéto galavečery sú vždy prehliadkou krásnych rób. A inak tomu nebolo ani tentokrát!
Z nedele na pondelok sa filmoví fanúšikovia dozvedeli, kto si domov odniesol Zlaté glóbusy. Najväčšie úspechy si na svoje konto pripísali filmy Jedna bitka za druhou a Hamnet, v ktorých zažiarilo viacero slávnych mien. No okrem víťazov sa už tradične hovorí aj o tom, čo sa dialo na červenom koberci.
Zlaté glóbusy sú rozdané: Udeľovanie ovládli Jedna bitka za druhou a Hamnet... Toto sú mená víťazov!
Tam zaujala napríklad Selena Gomez, ktorá na 83. ročník Zlatých glóbusov dorazila v elegantnej čiernej róbe s "páperovým" lemom cez ramená. Hviezda zaujala tetovaním na chrbte, aj svojim pôvabom, ktorý priťahoval všetky pohľady. Elegantná, sebavedomá a s jemným nádychom originality, potvrdila, prečo patrí medzi najobľúbenejšie a najpozoruhodnejšie mladé hviezdy Hollywoodu.
Neprehliadnuteľná bola aj predstaviteľka temnej Wednesday Jenna Ortega. A v podobnom duchu, ako je jej seriálová postava, bola aj jej róba. Na červenom koberci zaujala čiernymi šatami s výraznými detailami na pleciach a odvážnym výstrihom po bokoch. Ten bol hlboko vykrojený, že div, že jej z neho nevypadli prsia. Len tak tak, že jej ich zostávajúca látka prekryla.
Pohľady prítomných pútala hviezda The Last of Us Bella Ramsey, ktorá v seriáli stvárnila postavu Ellie Williams. Herečka, ktorá sa prezentuje ako nebinárna osoba, dorazila na červený konberec v čiernom obleku, doplnenom bielou košeľou a outfit doplnila ružovou mašľou cez plecia. Doslova vyzerala ako veľký darček. Veď pozrite sami!