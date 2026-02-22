Napätie medzi Brazíliou a USA: Lula kritizuje Trumpove globálne clá a žiada návrat do normálu

NAÍ DILLÍ - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v nedeľu uviedol, že prezident Spojených štátov Donald Trump by mal zaobchádzať so všetkými krajinami rovnako. Lula sa tak vyjadril po tom, čo Trump v sobotu oznámil svoj plán zvýšiť globálne clá na tovar dovážaný do USA na 15 percent. Informuje o tom agentúra AFP.
„Chcem povedať americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že nechceme novú studenú vojnu. Nechceme zasahovanie do žiadnej krajiny, chceme, aby sa so všetkými krajinami zaobchádzalo rovnako,“ povedal brazílsky prezident novinárom v Naí Dillí. Trump od návratu do prezidentského úradu uvalil clá na obchodných partnerov USA. Najvyšší súd Spojených štátov v piatok odmietol tieto rozsiahle clá na základe zákona určeného na využitie v prípade národnej núdze. Zákon, o ktorý sa Trump opieral, podľa súdu „neoprávňuje prezidenta zavádzať clá“.
Šéf Bieleho domu v reakcii na rozhodnutie súdu oznámil zavedenie globálneho cla vo výške desať percent. V sobotu uviedol, že tieto zlá zvýši na 15 percent. Lula povedal, že sa nechce vyjadrovať k rozhodnutiu Najvyššieho súdu inej krajiny, no vyjadril nádej, že vzťahy Brazílie s USA sa „čoskoro vrátia do normálu“.
Brazílsky prezident sa má podľa očakávaní v marci stretnúť s Trumpom vo Washingtone. „Som presvedčený, že brazílsko-americké vzťahy sa vrátia do normálu po našom rozhovore,“ uviedol Lula. Brazília podľa neho chce „žiť v mieri, vytvárať pracovné miesta a zlepšovať životy“ svojich obyvateľov. AFP konštatuje, že vzťahy medzi Brazíliou a Spojenými štátmi sa zrejme zlepšujú po mesiacoch napätia medzi týmito dvoma krajinami. Trumpova vláda v novembri minulého roka zrušila svoje 40-percetntné clá na brazílske potravinárske výrobky, ktoré naň predtým uvalila.