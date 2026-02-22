Martina Schindlerová o NÁSILÍ vo vzťahu: Valovič jej dal v jednom za pravdu!

BRATISLAVA - Filmová novinka Keď sa zhasne prilákala do kina množstvo celebrít. Medzi hosťami nechýbali ani Martina Schindlerová a Vlado Valovič, ktorých film o komplikovaných vzťahoch rozhýbal k nečakaným priznaniam.
Dej nového filmu zachytáva pár, ktorý sa po rokoch manželstva ocitne v neriešiteľnej situácii – jeden druhého skrátka nemôžu vystáť. Práve pri téme komplikovaných vzťahov sme zostali aj so speváčkou Schindlerovou a dirigentom Valovičom. Ten nechodil okolo horúcej kaše a otvorene prehovoril o momentoch, kedy už nemá zmysel niečo zachraňovať a rozchod je nevyhnutný. „Ja si myslím, že každý vzťah má svoj príbeh a ten príbeh je taký, že ľudia si dokážu aj v ťažkých chvíľach porozumieť. Alebo idú od seba a to je podľa mňa správne, ak by niečo znásilňovali, trpí tým potom celá rodina,“ povedal úprimne pre Topky známy diritgent.
Zaujímalo nás, či dnešná generácia vôbec vie, čo je to budovanie zázemia. Valovič však vidí problém najmä v online dobe, ktorá všetko mení. „Dnes je život o niečom inom, ako bol v minulosti. Mladí ľudia majú obrovské možnosti a je to širokospektrálny pohľad na svet. V online priestore fungujú a majú to náročnejšie. Ja myslím, že tí mladí ľudia po čase pochopia, že si musia začať budovať zázemie, ktoré by im chýbalo,“ zamýšľa sa.
Tvrdé priznanie Schindlerovej: Do života som si kafrať nedala... a tak som aj dopadla!
Mnohí ľudia dnes podľa nej končia vzťahy bez akýchkoľvek výčitiek hneď ako vyjdú zo svojej komfortnej zóny. „Toto ma fascinuje a ja som asi zo staršej generácie, pre nás ešte bola hodnota zabojovať,“ dodala otvorene. Podľa Martiny je to práve hĺbka citov, ktorá nás formuje a speváčka vo svojich úvahách zašla ešte ďalej. To, čo povedala na adresu umelej inteligencie, vás prinúti sa zamyslieť!