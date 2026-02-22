Nedeľa22. február 2026, meniny má Etela, zajtra Roman, Romana

Tvrdá rana pre peňaženky motoristov: Ceny PZP letia nahor raketovým tempom, Bratislava trhá rekordy!

BRATISLAVA - Vlastniť auto na Slovensku je z roka na rok drahší luxus. Najnovšie dáta odhalili, že priemerná cena povinného zmluvného poistenia (PZP) vzrástla za posledné štyri roky o neuveriteľných 42 percent. Kým v roku 2022 sme za poistku platili v priemere 118 eur, dnes sa táto suma šplhá k hranici 170 eur. Najhoršie sú na tom vodiči v hlavnom meste, no prekvapivé prvenstvo v počte mladých poistencov drží východ Slovenska.

Slovenskí motoristi zažívajú najvýraznejšie zdražovanie PZP v histórii. Podľa portálu Superpoistenie.sk nastal najväčší skok medzi rokmi 2024 a 2025, kedy ceny medziročne stúpli o viac ako 17 percent. Vladimír Cvik, výkonný riaditeľ portálu, vysvetľuje, že ide o kombináciu inflácie a snahy poisťovní priblížiť ceny skutočnej hodnote rizika.

Zaujímavým trendom je masívny presun do online priestoru. Počet zmlúv uzatvorených cez internet sa od roku 2020 takmer zdvojnásobil. Vodiči totiž na prudké zdražovanie reagujú logicky – hľadajú najlacnejšie ponuky pomocou porovnávačov.

Bratislava vedie, rozdiely sú priepastné

Regionálne rozdiely na Slovensku sú v prípade poistenia obrovské. Najviac si priplatia vodiči v Bratislavskom kraji, kde priemerné poistné dosahuje až 197 eur. Naopak, najlacnejšie poistky nájdete v Trenčianskom a Nitrianskom kraji, kde sa cena pohybuje okolo 150 eur.

„Hlavné mesto a jeho okolie má v mnohom špecifický a rizikovejší profil. Sídli tu množstvo firiem, je tu hustejšia premávka a aj vyššia frekvencia škôd. Celková socio-ekonomická situácia, výška priemerných príjmov a kúpyschopnosti v Bratislave vplýva aj na priemerný vek a hodnotu vozidiel, čo sa následne odráža aj vo výške škôd. Tieto a ďalšie faktory pre posúdenie poistného rizika sa potom priamo a prirodzene premietajú do ceny poistenia pre bratislavský región alebo aj iné kraje,“ vysvetľuje Cvik.

Dáta priniesli aj jedno veľké prekvapenie. Hoci by sa očakávalo, že najviac mladých vodičov bude v Bratislave, realita je iná. V kategórii 18 až 24 rokov vedie Košický kraj, ktorý má až 19 % všetkých mladých poistencov na Slovensku, zatiaľ čo Bratislava len 9 %. Analýza potvrdzuje, že byť mladým vodičom sa na Slovensku nevypláca. Rozdiel v cene PZP medzi začínajúcim vodičom a seniorom môže byť až 150 eur ročne.

Ceny pre mladých poistencov od roku 2022 poskočili až o drastických 75 %, kým u seniorov bol nárast polovičný. Poisťovne sa čoraz viac zameriavajú na históriu škôd a reálnu rizikovosť vodiča. Ak podnikáte, pripravte sa na ešte hlbší siahnutie do vrecka. Poisťovne vnímajú firemné autá ako rizikovejšie.

Ako neplatiť zbytočne veľa?

Odborníci radia nečakať na automatické predĺženie zmluvy, ktoré poisťovne posielajú poštou. Pred výročím zmluvy sa oplatí venovať pár minút online porovnaniu. Rozdiely medzi poisťovňami môžu byť v desiatkach eur a za rovnakú cenu môžete získať aj užitočné pripoistenia, ako je krytie stretu so zverou či asistenčné služby v zahraničí.

