Smrteľná nehoda v Poprade: Auto zachytilo ženu na neosvetlenej ceste! Zraneniam podľahla

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
POPRAD - K zrážke osobného auta s chodkyňou došlo v sobotu (21. 2.) večer v Poprade na Sídlisku Juh. Päťdesiatdeväťročná žena po prevoze do nemocnice zraneniam podľahla. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
Dopravná nehoda sa stala krátko po 18.00 h. „Chodkyňa prechádzala cez neosvetlený úsek cesty, kde ju zachytilo osobné auto,“ uviedla polícia. Žena podľahla zraneniam krátko pred 20.00 h.
Policajti nehodu zdokumentovali. Vodiča vo veku 36 rokov podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. „Presná príčina a okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania. K udalosti bol pribratý znalec z odboru dopravy,“ dodala polícia.