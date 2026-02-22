Návrat ľudí k Mesiacu sa odkladá: Šéf NASA Isaacman potvrdil technickú chybu a zrušil štart

WASHINGTON - Riaditeľ Amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jared Isaacman v sobotu vylúčil marcový štart misie Artemis 2, prvého pilotovaného letu k Mesiacu od misie Apollo 17 v roku 1972. Odvolal sa pritom na technické problémy. Informuje o tom agentúra AFP.
Pracovníci odhalili problém s prietokom hélia do obrovskej rakety Space Launch System (SLS), čo „vylučuje možnosť marcového štartovacieho okna“, uviedol Issacman v príspevku na platforme X. NASA v piatok pôvodne stanovila 6. marec ako najskorší možný termín štartu misie. „Chápem, že ľudia sú z takéhoto vývoja sklamaní. Najviac to pociťuje tím NASA, ktorý neúnavne pracoval na príprave tohto veľkého projektu,“ povedal Isaacman.
Raketa SLS a kozmická loď Orion budú prevezené späť do montážnej haly v Kennedyho vesmírnom stredisku na Floride, kde sa preskúmajú technické problémy a vykonajú potrebné opravy. Šéf NASA zároveň uviedol, že v najbližších dňoch možno očakávať tlačovú konferenciu k celej situácii.
Cieľom misie Artemis 2 je vykonať prelet okolo Mesiaca po tzv. dráhe voľného návratu. Kozmická loď Orion teda nevstúpi na obežnú dráhu Mesiaca, ale preletí nad jeho odvrátenou stranou vo výške asi 7000 kilometrov a vplyvom gravitácie sa vydá na spiatočnú cestu. Členovia posádky budú mať pri najväčšom priblížení asi tri hodiny na pozorovanie Mesiaca, pričom budú určitý čas bez spojenia so Zemou. Posádku misie Artemis 2 tvoria traja americkí astronauti a jeden Kanaďan. Let by mal trvať desať dní.