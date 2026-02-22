Nedeľa22. február 2026, meniny má Etela, zajtra Roman, Romana

Legendárny herec by sa v hrobe obracal: Spor bratov Hrušínských ukončila až hrozba smrti!

PRAHA – Obaja bratia Hrušínsky patria k hereckým legendám, rovnako ako ich slávny otec Rudolf Hrušínský. Jeho synovia Jan a Rudolf však spolu 20 rokov neprehovorili.

Rudolf Hrušínský ml. sa narodil v rodine známeho českého herca Rudolfa Hrušínského staršieho. Zároveň je starším bratom rovnako známeho herca Jana Hrušínského a otec známeho Rudolfa Hrušínského najmladšieho. Je jedným z pokračovateľov slávnych hereckých rodov.

Napriek tomu, že s bratom sú obaja herci, dlho spolu nehovorili. Nezhodli sa totiž na peniazoch za vilu po rodičoch. Hoci priamo tento spor nepriznali, netajili, že sa nestretávajú. „Pravda je, že sa s bratom veľmi nemusíme, ale nenávisť k sebe necítime,” povedal pred časom Rudolf. Vinu za ochladnuté vzťahy sa snažili pripísať vekovému rozdielu: „Nikdy sme neboli najbližší priatelia či kamaráti, ktorí by sa zverovali so svojimi starosťami a trápením. Je to dané vekovým rozdielom, pretože Rudolf je o deväť rokov starší,“ vysvetľoval Jan v dokumente Českej televízie Já, brácha a jméno Hrušínský z roku 2025.

Priepasť však vznikla niekde inde. Bratov rozdelili trenice o majetok – rodinné sídlo. Architektonicky zaujímavý dom na ulici Pod vilami v Nuslích postavil v roku 1928 dedko obidvoch bratov, svokor slávneho herca Rudolfa Hrušínského st. Ten žil vo veľkorysej vile s manželkou Evou a oboma synmi Rudolfom mladším a Janom aj s ich rodinami až do svojej smrti v roku 1994, uvádza portál iDnes.cz. Janova rodina bývala na prízemí, Rudolf mladší s rodinou na prvom poschodí a rodičia bývali v podkroví. Až smrť mamy Evy v roku 1997, ktorá vždy držala rodinu pohromade, rodinu rozkmotrila. Jablkom sváru bolo dedičstvo.

Medzri bratmi došlo k nezhodám, prestali spolu komunikovať aj bývať. Nevedeli sa dohodnúť ohľadom dedičstva po matke, nespokojnosť spôsobila finančná čiastka, ktorú Jan ponúkal Rudolfovi za polovicu vily. „Nemohli sme sa na seba doslova ani pozrieť,“ vysvetľoval následne Rudolf, kam až zašla ich nevraživosť.

Aké malicherné sú spory o peniaze, ukázali až kritické chvíle. Pred desiatimi rokmi Jan bojoval o život. Počas predstavenie dostal žlčníkový záchvat, ktorý vyústil do prasknutého žlčovodu i tepny, ktorá vedie k srdcovej aorte. Zdravotný stav skomplikoval ešte obojstranný zápal pľúc. Herca museli uviesť do umelého spánku a ostávalo sa len modliť, aby prežil.

A to bol moment, kedy Rudolf navštívil Jana v nemocnici. Obaja našli znovu spoločnú reč. „Mali sme s Rudom v minulosti nejaké spory, ale všetko sa už vyriešilo. A keď ma navštívil v Krči, rozprávali sme sa skoro hodinu. Bolo to príjemné stretnutie, takto v pokoji sme sa už dlho nestretli,” prezradil v tom čase mladší z bratov, Rudolf. Jeho brat potvrdil, že spolu zažili veľa krásnych vecí, na ktoré sa nedá zabudnúť. „Je to jeden z najbližších ľudí, ktorý tu zostal. Nepopieram, že mám radosť, že sme sa zmierili,“ povedal Jan počas prípravy dokumentu pre Českú televíziu. „To tak väčšinou býva, že sa ľudia rozkmotria alebo spolu nehovoria kvôli niečomu, čo nestojí za to,“ dodal a jeho brat Rudolf to uzavrel slovami, že až staroba zahladí všetky spory: „Ukázalo sa, že vlastne boli zbytočné.“

