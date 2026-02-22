MIMORIADNY ONLINE Krvavá noc na Ukrajine! Raketový útok na Kyjev a smrť policajtky po výbuchoch v Ľvove

KYJEV - Silné výbuchy otriasli v nedeľu skoro ráno ukrajinským hlavným mestom po tom, čo úrady varovali pred možným útokom balistickými raketami a vyzvali obyvateľov, aby sa uchýlili do úkrytov. Bezprostredne neboli hlásené žiadne obete. Infomruje o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:25 Ukrajina údajne zasiahla sklad paliva v ruskom okupovanom Luhansku. Ukrajina počas noci na 22. februára zasiahla ropný sklad v ruskom okupovanom Luhansku, informoval spravodajský kanál Exilenova+ na platforme Telegram.
6:10 Výbuchy v meste Ľvov na západe Ukrajiny si z noci na nedeľu vyžiadali život mladej policajtky a spôsobili zranenia najmenej 15 ďalším osobám, uviedli miestne úrady, ktoré explózie označili za teroristický čin. Zatiaľ však neuviedli, kto môže stáť za útokom, keďže bezpečnostné zložky naďalej vyhodnocujú situáciu. Informuje o tom agentúra AFP. Podľa mestskej prokuratúry došlo k výbuchom krátko po tom, ako polícia prijala hlásenie o vlámaní do obchodu v centre mesta v nedeľu okolo 0.30 h miestneho času (v sobotu 23.30 SEČ). K prvému výbuchu došlo hneď po príchode prvej policajnej hliadky. Druhá explózia nasledovala o niečo neskôr, keď na miesto dorazila ďalšia hliadka.
Kyjev vydal varovanie pred leteckými útokmi
Vojenská správa mesta vydala varovanie krátko pred 4.00 h ráno (03.00 SEČ) a vyzvala ľudí, aby zostali v úkrytoch až do odvolania. O niekoľko okamihov neskôr bolo v Kyjeve počuť niekoľko hlasných výbuchov. „Pozor! V Kyjeve bol vyhlásený letecký poplach z dôvodu hrozby použitia balistických zbraní zo strany nepriateľa,“ uvádza sa vo varovaní.
Regionálni predstavitelia uviedli, že jednotky protivzdušnej obrany zasahujú proti dronom, ktoré boli zaznamenané nad Kyjevskou oblasťou, a pripomenuli civilistom, aby nenatáčali ani nezverejňovali zábery prebiehajúcich vojenských operácií. Ukrajina sa už takmer štyri roky bráni ruskej invázii. Rusko počas tejto zimy zintenzívnilo svoje letecké útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.