Slávna Perinbaba: Jedna rana za druhou... Nič horšie sa jej už nemohlo stať!

Giulietta Massina (Zdroj: csfd/Omnia Film München)
RÍM - Herečka Giulietta Massina zostane Slovákom navždy spätá s rozprávkou Perinbaba. Dnes by oslávila rovných 105 rokov. Jej najväčším životným nešťastím bolo, že zomrela bezdetná. O dve deti totiž nešťastne prišla.
Giulietta Masina sa narodila 22. februára 1921 v San Giorgio di Piano, neďaleko talianskeho mesta Bologna. Detstvo a mladosť strávila u tety v Ríme, kde aj začala študovať literatúru na univerzite. Už vtedy hrala v dramatickom súbore a potom sa úplne venovala herectvu.
Galéria: Giulietta Masina
Od roku 1942 účinkovala na profesionálnych divadelných scénach. V roku 1943 ju obsadili do úlohy Palliny v rozhlasovom seriáli o mladom manželskom páre, ktorého autorom bol Federico Fellini. O pár mesiacov sa Masina za Felliniho vydala. O niekoľko mesiacov zažila tú najhoršiu traumu. Nešťastne sa potkla a prišla o svoje nenarodené bábätko. Približne o dva roky neskôr – 22. marca 1945 – porodila syna Pierfederica, ktorý ale o mesiac neskôr zomrel. Niet sa čo čudovať, že Giulietta sa na nejaký čas uzavrela do seba. Neskôr sa však s vervou pustila do práce...
(Zdroj: Spektrum)
Vo filme sa prvý raz predstavila v roku 1946 v Rosseliniho vojnovej dráme Paisa v malej úlohe bez mena ako mladá žena na schodoch. Pravý debut prišiel až v dráme Senza pieta (Bez milosrdenstva, 1948). Film jej priniesol slávu na poli talianskeho filmového neba. Potom si zahrala vo Felliniho debute Luci del varieta (Svetlá varieté, 1950) a v Rosselliniho dráme Europa'51 (Európa'51, 1952).
Medzi najkrajšie darčeky Federica Felliniho Giuliette patrili hlavné úlohy v jeho dvoch filmoch. Bol to film La Strada (Cesta, 1954) s hereckým partnerom Anthonym Quinnom, kde Masina hrala Gelsominu, ktorú chudobná matka predá potulnému artistovi. Film získal Oscara ako najlepší zahraničný film. Na festivale vo francúzskom Cannes Masinu odmenili hlavnou ženskou hereckou cenou (najlepšia herečka) za stvárnenie titulnej postavy vo filme Le Notti di Cabiria (Cabiriine noci, 1957).
(Zdroj: SITA)
Naivných ilúzií sa po prekonaní manželskej krízy musela zbaviť jej hrdinka v ďalšom Felliniho filme, podvádzaná manželka Giulietta v psychologickej štúdii Giulietta a duchovia.
Zmysel života našla Masina na niekoľko rokov v aktívnej práci pre organizáciu UNICEF na pomoc deťom tretieho sveta a vyše desať rokov viedla v rozhlase vlastnú literárnu reláciu.
Divákom sa predviedla ešte v poetickej komédii Ginger a Fred (1986), kde si zahrala s vynikajúcim talianskym hercom Marcelom Mastroiannim. Na Slovensku je známa najmä vďaka úlohe v rozprávke Perinbaba (1985), do ktorej ju obsadil režisér Juraj Jakubisko.
(Zdroj: Omnia Film München)
Perinbaba - ukážka z filmu
Herečka Giulietta Masina zomrela 23. marca 1994 v Ríme vo veku 73 rokov. Rakovina pľúc jej vzala život len päť mesiacov po tom, čo skonal jej manžel. Giulietta Masina a Federico Fellini sú pochovaní vedľa seba vo Felliniho rodnom meste Rimini.