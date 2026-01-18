Princ z Popolušky má za sebou štvornásobný bypass! Mrazivé slová o smrti

PRAHA - Pavol Trávníček (75), herec, ktorý sa preslávil ako večný princ z Popolušky, prežil v pondelok 6. januára chvíle, ktoré mu mohli zmeniť život navždy. Do Nemocnice Na Homolce ho viezli na operačnú sálu a málokto tušil, aké vážne to s jeho zdravím je!
Už v decembri ho potrápil zápal priedušiek, ktorý poriadne zaťažil jeho choré srdce s voperovaným kardiostimulátorom. Počas sviatkov sa jeho stav zhoršil – mal problémy s dýchaním a bol úplne zoslabnutý.
Keď ho manželka Monika priviezla 30. decembra na vyšetrenie, profesor Petr Neužil a jeho tím okamžite zasiahli. Po niekoľkých dňoch prípravy nasledovala náročná operácia – štvornásobný bypass, ktorý zachránil funkciu ľavej srdcovej komory. „Takmer som zomrel!“ priznal sám Trávníček pre denník Aha! a pridal obrázok veľkého srdca. Napriek dramatickému zákroku má herec obrovskú motiváciu k návratu. „Chcel by som napísať a natočiť novú, peknú rozprávku, to je môj plán,“ dodal.
Herec si ešte niekoľko dní oddýchne v nemocnici, kde sa o neho stará špičkový tím lekárov. „Mám vynikajúcu starostlivosť a ďakujem profesorovi Neužilovi a jeho tímu za to, ako sa o mňa starajú,“ pochvaľuje si herec. Na sociálnych sieťach sa poďakovala aj jeho manželka Monika: „Manžel sa znovu narodil. Veľmi rada by som poďakovala za záchranu nášho večného princa pánovi doktorovi Jaroslavovi Benedíkovi a celému jeho tímu a samozrejme aj profesorovi Petrovi Neužilovi.“
