Európska únia sa nemá do obrany miešať: Veliť má NATO, tvrdí Kaliňák

BRATISLAVA - Európska únia sa do spoločnej obrany nemá miešať. Veliť jej má Severoatlantická aliancia (NATO), pretože dve veliteľstvá obranu neurobia. Pre TASR to v koncoročnom rozhovore uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).
Šéf rezortu považuje prípadný vznik spoločnej európskej armády za významný federalizačný prvok. „Buď sme v NATO a potom ju nepotrebujeme, alebo sme v Európe,“ uviedol.
archívne video
Minister okrem toho zopakoval, že Ukrajina v NATO nikdy nebude. Bude mať podľa neho zároveň problém byť v Európskej únii. Skupina štátov pomáhajúca Ukrajine, takzvaná koalícia ochotných, podľa neho s ničím neprišla. „Poslala nejakého vojaka? Neposlala. Jasné, že nie,“ vyhlásil Kaliňák. Ako doplnil, Ukrajina mala šancu vojnu ukončiť v roku 2022.