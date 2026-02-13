Je späť a nie sama: Vo VZŤAHOCH Salátovej a Trendyho tieto témy nikdy neodznejú!

BRATISLAVA - Dieťa-nedieťa, ide sa zarezávať! Komička Simona Salátová ešte ani poriadne nestihla vyložiť kočík z kufra auta a už je späť v pracovnom tempe. Dcérku porodila v júni, no po ôsmich mesiacoch hlási koniec pracovnej pauzy!
Kým mnohé mamy si materskú užívajú v ústraní, známa komička sa vracia rovno pred mikrofón. Spolu s manželom Joeom Trendym opäť rozbehnú svoju reláciu Vzťahy s.r.o. – a to symbolicky na Valentína. Ak by ste si mysleli, že to bude romantika, ste na omyle. Pôjde skôr o ostré výmeny názorov, ktoré si tentoraz ponesú pečať čerstvých rodičov.
Manželstvo nie je vždy prechádzka ružovou záhradou, čo naznačila aj sama Simona. Na otázku, ktorým témam sa v éteri radšej vyhnú, odpovedala: „Predaj a práca detí (smiech), keďže obidvaja máme na to iný názor a bola by to asi až moc ohnivá debata."
Návrat po pauze berú s typickým sarkazmom. „Tešíme sa samozrejme a veríme, že sa fanúšikovia tešia s nami. Nefanúšikom sa ospravedlňujeme, veríme, že to zvládnu. Viac pre nich nevieme spraviť,“ odkázal Joe Trendy tým, ktorým ich humor nie je až tak po chuti.
A Simona si neodpustila ďalší rýpanec do vlastného manželstva: „My sme sa dlhodobo s Teom nerozprávali, aby sme mali o čom vo Vzťahoch. Takže sa veľmi teším aj na ľudí, čo na nás nezabudli a aj na to, kam sa posunul môj muž za ten čas, čo sme nenahrávali.“
Simona sa po ôsmich mesiacoch od pôrodu vrhla späť do pracovného kolotoča naplno a zdá sa, že ani napriek prebdeným nociam ju humor neopúšťa. Energia jej taktiež nechýba, ostrý jazyk tiež nie. Prioritou ale naďalej zostávajú jej dve deti – desaťročný Damián a osemmesačná Amala.
