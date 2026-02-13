Britský súd rozhodol: Mužov plánujúcich útoky na Židov odsúdili na dlhoročné tresty

LONDÝN - Britský súd v piatok odsúdil na dlhoročné tresty dvoch mužov, ktorí po vzore teroristov z Islamského štátu plánovali útok na židovskú komunitu v Anglicku. Prokuratúra tvrdí, že pokiaľ by ich plán vyšiel, útok mohol byť ešte smrteľnejší ako antisemitsky motivovaná streľba na pláži Bondi v austrálskom Sydney, pri ktorej zahynulo 15 ľudí. Píše stanica BBC a agentúra Reuters.
Walid Saadaoui (38) a Amar Hussein (52) chceli počas streľby v Manchestri zabiť čo najviac Židov. Ich plán spočíval v útoku na komunitné zhromaždenie a následnom presune na britskú vojenskú základňu, kde mali podľa vyšetrovateľov viesť „posledný boj“ s cieľom strieľať „až do smrti“. Počas prieskumných ciest po židovských štvrtiach Cheetham Hill, Prestwich a Higher Broughton muži diskutovali aj o otrávení detí, následne sa rozhodli pre streľbu a bodnutia nožom. Páchateľov odhalili vďaka tretej osobe prezývanej „Farouk“, ktorú oni sami považovali za svojho komplica. V skutočnosti išlo o tajného agenta poskytujúceho informácie protiteroristickým jednotkám. Súd uznal oboch obžalovaných mužov za vinných ešte 23. decembra. Na piatkovom pojednávaní sudca Mark Wall udelil Saadaouiovi trest odňatia slobody vo výške minimálne 37 rokov a Husseinovi vo výške minimálne 26 rokov.
„Som si istý, že váš útok by viedol k smrti mnohých ľudí a k vážnym zraneniam ďalších,“ skonštatoval sudca, ktorý poukázal na to, že obžalovaní plánovali strieľať do veľkého davu účastníkov zhromaždenia. Svojimi samopalmi podľa neho mohli útočníci až do prvého dobitia zásobníka vypáliť 120 nábojov. „Váš útok by viedol k smrti ľudí všetkých vekových kategórií vrátane detí,“ upozornil Wall.