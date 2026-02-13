Piatok13. február 2026, meniny má Arpád, zajtra Valentín

Pahlaví vyzval Iráncov: Majú vyjadriť svoju nespokojnosť s režimom

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

MICHOV - Syn posledného iránskeho šacha a predstaviteľ opozície v exile Rezá Pahlaví vo štvrtok vyzval Iráncov, aby v sobotu spolu s ich krajanmi v zahraničí vyjadrili nespokojnosť so súčasným režimom v Teheráne. Píše agentúra AFP.

Pahlaví v piatok popoludní vystúpi na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii a v sobotu sa v Mníchove, Toronte a Los Angeles uskutočnia protesty Iráncov žijúcich v zahraničí. Korunný princ v exile na sociálnej sieti X vyzval Iráncov v krajine, aby sa k protestom pridali a skandovali heslá zo svojich domovov a striech. „Kričte svoje požiadavky. Ukážte svoju jednotu. S nezlomnou vôľou zvíťazíme nad týmto okupačným režimom,“ napísal.

Koncom decembra vypukli v Iráne pre prehlbujúcu sa hospodársku krízu masové protesty

Koncom decembra vypukli v Iráne pre prehlbujúcu sa hospodársku krízu masové protesty, ktoré sa rýchlo rozšírili po celej krajine ako odpor proti autoritárskej vláde. Nepokoje eskalovali počas nocí 8. a 9. januára, keď došlo k brutálnym zásahom bezpečnostných zložiek proti protestujúcim. Agentúra pre správy o aktivistoch za ľudské práva (HRANA) so sídlom v USA vo štvrtok odhadla, že počet obetí brutálnych zásahov bezpečnostných zložiek voči demonštrantom stúpol na 7000.

Počas protestov viacero demonštrantov vyjadrilo podporu Pahlavímu a požadovalo návrat monarchie. Korunný princ zároveň deklaroval, že je pripravený stať sa prechodným lídrom v prípade pádu súčasného teokratického režimu. Šachov syn dlhodobo žijúci v USA je považovaný za najznámejšiu postavu iránskej opozície v zahraničí. Tá je však podľa AFP naďalej mimoriadne rozdelená a Pahlaví je terčom kritiky pre svoju podporu Izraela. Nikdy sa navyše nedištancoval od autoritatívneho režimu svojho otca.

Viac o téme: IránTeheránRezá Pahlaví
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

USS Gerald R. Ford
USA to s útokom na Irán myslia vážne: Do oblasti vyslali najväčšiu lietadlovú loď sveta
Zahraničné
Ľudia sa účastnia na
Irán udelil milosť vyše 2000 odsúdeným: Na protestujúcich sa nevzťahuje
Zahraničné
Benjamin Netanjahu
Teherán útočí na Netanjahua: Izrael sa podľa Iránu snaží sabotovať mierový proces a dohodu s Washingtonom
Zahraničné
Francúzsko odsúdilo Irán za
Francúzsko odsúdilo Irán za trest pre nobelistku: Mohammadíová dostala šesť rokov za boj za práva žien
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Premiéra Roberta Fica po debate strihali študenti v Nitre
Premiéra Roberta Fica po debate strihali študenti v Nitre
Správy
Stredoveké židovské centrum historického nemeckého mesta Erfurt
Stredoveké židovské centrum historického nemeckého mesta Erfurt
Cestovanie
Biosférická rezervácia Markakol - prírodný poklad Altajských hôr
Biosférická rezervácia Markakol - prírodný poklad Altajských hôr
Cestovanie

Domáce správy

Lavína vo Vysokých Tatrách
TRAGÉDIA v Tatrách! Pod Gerlachom padla lavína, o život prišiel Čech (†32)
Domáce
Ropovod Družba
Transpetrol eviduje prerušenie dodávok ropy na Slovensko cez ropovod Družba
Domáce
O jarnú lyžovačku v
Štvrtina Slovákov rezignuje na sporenie: Svahy sú napriek cenám plné
Domáce
Detva komplexne obnovuje denné centrum: Nové technológie a ekologické riešenia už v roku 2026
Detva komplexne obnovuje denné centrum: Nové technológie a ekologické riešenia už v roku 2026
Banská Bystrica

Zahraničné

Trumpova administratíva podala novú
Trumpova administratíva podala novú žalobu: Tentoraz na Harvardovu univerzitu
Zahraničné
Pahlaví vyzval Iráncov: Majú
Pahlaví vyzval Iráncov: Majú vyjadriť svoju nespokojnosť s režimom
Zahraničné
Marco Rubio
Rubio príde na Slovensko: Rokovať sa bude aj o odstrihnutí sa od ruských energetických surovín
Zahraničné
Voľby prezidenta Nigérie sa
Voľby prezidenta Nigérie sa uskutočnia v roku 2027: Sčítavanie však bude online
Zahraničné

Prominenti

Takto to vyzeralo na
Je späť a nie sama: Vo VZŤAHOCH Salátovej a Trendyho tieto témy nikdy neodznejú!
Domáci prominenti
Alysa Liu, Olympics 2026
Look americkej zlatej krasokorčuliarky rozbil internet: Tajomstvo pruhovaných vlasov ODHALENÉ!
Zahraniční prominenti
STRACH česko-slovenskej krásky: Tvár
STRACH česko-slovenskej krásky: Tvár malej dcérky napadla baktéria... Mokvajúce pľuzgiere!
Domáci prominenti
Bijou Phillips
Zúfalá prosba o POMOC: Známa herečka bojuje o život... Hľadá vhodnú obličku!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Vraždu v Michigane vyriešil
Vraždu v Michigane vyriešil NEČAKANÝ svedok: Zopakoval POSLEDNÉ slová obete a usvedčil BEŠTIÁLNU vrahyňu!
Zaujímavosti
Čakajú nás dva piatky
Dnes to začína! Piatok TRINÁSTEHO útočí a o mesiac nás čaká REPETE: Rok 2026 si pre nás pripravil poriadnu skúšku nervov!
Zaujímavosti
Vyhodené miliardy: Z najväčšieho
Vyhodené miliardy: Z najväčšieho zábavného areálu sveta je ruina, 23 hotelov zíva prázdnotou
dromedar.sk
STRATÍ Zem na SEDEM
STRATÍ Zem na SEDEM sekúnd gravitáciu? Internetom sa šíri DESIVÝ DÁTUM, NASA musela okamžite zasiahnuť!
Zaujímavosti

Dobré správy

ZOH 2026 ANKETA, ktorá
ZOH 2026 ANKETA, ktorá rozdelí Slovensko: Ako v nej zahlasujete vy?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk

Ekonomika

Tieto čísla neveštia pre Slovákov nič dobré: Pripravte sa na ďalšie škrty, inak hrozí rozpočtová pohroma!
Tieto čísla neveštia pre Slovákov nič dobré: Pripravte sa na ďalšie škrty, inak hrozí rozpočtová pohroma!
Pozor veľká zmena: Povinné bezhotovostné platby sa posúvajú!
Pozor veľká zmena: Povinné bezhotovostné platby sa posúvajú!
Zabudnite na tatranského tigra: Slovenská ekonomika sa ledva vlečie, Česi nám opäť utekajú!
Zabudnite na tatranského tigra: Slovenská ekonomika sa ledva vlečie, Česi nám opäť utekajú!
Valentín 2026: Zabudnite na drahé kabelky. Za zlomok ceny viete z vašej polovičky spraviť rovno majiteľku módneho impéria!
Valentín 2026: Zabudnite na drahé kabelky. Za zlomok ceny viete z vašej polovičky spraviť rovno majiteľku módneho impéria!

Šport

ZOH 2026 Zvláštny meter rozhodcov a talianske brnkanie na nervy: Slováci majú osud vo svojich rukách
ZOH 2026 Zvláštny meter rozhodcov a talianske brnkanie na nervy: Slováci majú osud vo svojich rukách
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Postupová matematika: Proti Švédom boj o priamy postup! Slováci môžu aj prehrať
ZOH 2026 Postupová matematika: Proti Švédom boj o priamy postup! Slováci môžu aj prehrať
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Slováci zvládli drámu s Talianskom, zápas poznačili kontroverzné verdikty rozhodcov
ZOH 2026 Slováci zvládli drámu s Talianskom, zápas poznačili kontroverzné verdikty rozhodcov
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Hlasy Slovákov po vydretom víťazstve: Zajtra sa znovu obliecť do montérok
ZOH 2026 Hlasy Slovákov po vydretom víťazstve: Zajtra sa znovu obliecť do montérok
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
Novinky
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
Testy
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Doprava
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Správy

Kariéra a motivácia

Čo robiť, keď kolega v tíme iba “sedí na voze” a neprispieva
Čo robiť, keď kolega v tíme iba “sedí na voze” a neprispieva
Prostredie práce
6 tipov, ako začať pracovať v administratíve
6 tipov, ako začať pracovať v administratíve
Získaj prácu
Plat 6000 eur? Toto je pozícia, ktorá môže zmeniť vašu kariéru
Plat 6000 eur? Toto je pozícia, ktorá môže zmeniť vašu kariéru
Zaujímavé pracovné ponuky
Z dresu do biznisu: Akú novú kariéru si budujú slovenskí olympionici po aktívnom športe?
Z dresu do biznisu: Akú novú kariéru si budujú slovenskí olympionici po aktívnom športe?
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Nebíčko v papuľke. Kuracie prsia v božskej horčicovej omáčke vyriešia zajtrajší obed.
Nebíčko v papuľke. Kuracie prsia v božskej horčicovej omáčke vyriešia zajtrajší obed.
Navonok chrumkavé, vnútri božsky mäkké. Pečené zemiaky plnené syrom a slaninou.
Navonok chrumkavé, vnútri božsky mäkké. Pečené zemiaky plnené syrom a slaninou.
Valentínske raňajky: 7 nápadov, ktoré hovoria „ľúbim ťa“ bez slov
Valentínske raňajky: 7 nápadov, ktoré hovoria „ľúbim ťa“ bez slov
Výber receptov
NAJLEPŠIE recepty s tofu: 5 jedál, ktoré ulahodia aj mäsožravcom
NAJLEPŠIE recepty s tofu: 5 jedál, ktoré ulahodia aj mäsožravcom
Výber receptov

Technológie

Ukrajinská laserová zbraň Sunray môže oslabiť ruské dronové útoky. Drony Šáhid by už nemuseli dominovať oblohe
Ukrajinská laserová zbraň Sunray môže oslabiť ruské dronové útoky. Drony Šáhid by už nemuseli dominovať oblohe
Armádne technológie
Epstein sa okrem sexuálnych škandálov pokúšal aj o návrat myšlienky „nadčloveka“: O eugenike sa vášnivo rozprával aj s poprednými univerzitami a vedcami
Epstein sa okrem sexuálnych škandálov pokúšal aj o návrat myšlienky „nadčloveka“: O eugenike sa vášnivo rozprával aj s poprednými univerzitami a vedcami
Správy
Elon Musk chce z Mesiaca vystreľovať AI satelity obrovským katapultom: Chce tam vybudovať lunárnu továreň aj orbitálne dátové centrum
Elon Musk chce z Mesiaca vystreľovať AI satelity obrovským katapultom: Chce tam vybudovať lunárnu továreň aj orbitálne dátové centrum
Technológie
„Rusko sa snaží donútiť občanov prejsť na štátom vlastnenú sledovaciu aplikáciu Max“ tvrdí WhatsApp. Pokúsili sa nás úplne zablokovať, doplňuje
„Rusko sa snaží donútiť občanov prejsť na štátom vlastnenú sledovaciu aplikáciu Max“ tvrdí WhatsApp. Pokúsili sa nás úplne zablokovať, doplňuje
Správy

Bývanie

Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?

Pre kutilov

Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Údržba a opravy
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Záhrada
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Zelenina a ovocie
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Valentín bez zábran: Keď sa z priateľstva troch stane erotická hra pre dvoch
Partnerské vzťahy
Valentín bez zábran: Keď sa z priateľstva troch stane erotická hra pre dvoch
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Lavína vo Vysokých Tatrách
Domáce
TRAGÉDIA v Tatrách! Pod Gerlachom padla lavína, o život prišiel Čech (†32)
MIMORIADNE Havária na R1!
Domáce
MIMORIADNE Havária na R1! Autobus skončil v poli, zasahujú všetky záchranné zložky
Fico zahodil ostych a
Domáce
Fico zahodil ostych a dal šancu tým najmladším: Nový STRIH, študenti mu takto upravili frizúru!
Veľké nešťastie na východe
Domáce
Veľké nešťastie na východe Slovenska: Chlapec spadol do potoka, oživoval ho starosta! Bral ho vrtuľník

Ďalšie zo Zoznamu