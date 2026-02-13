TRAGÉDIA v Tatrách! Pod Gerlachom padla lavína, o život prišiel Čech (†32)

(Zdroj: Facebook/Horská záchranná služba)
POPRAD - Tragédia vo vysokohorskom prostredí pod Gerlachovským štítom. Po páde lavíny prišiel o život 32-ročný Čech.
"Dnes v popoludňajších hodinách došlo vo vysokohorskom prostredí v lokalite Lavínová lávka na Gerlachovskom štíte k pádu lavíny, pri ktorej prišiel o život 32-ročný muž z Českej republiky," informuje prešovská krajská polícia, ktorá sa prípadom intenzívne zaoberá. Dodáva, že vzhľadom na prebiehajúce úkony momentálne nie je možné poskytnúť bližšie informácie.