Bucľatá blondínka je minulosťou: Slávna komička ŠOKUJE vzhľadom... Extrémne schudla!

LOS ANGELES - Bucľatá blondínka je nenávratne preč. Slávna komička prekvapila extrémne vychudnutou postavou.
Amy Schumer nedávno zaujala fanúšikov novými fotografiami na Instagrame, na ktorých ukázala svoju najštíhlejšiu postavu za posledné desaťročia. 44-ročná komička prešla v posledných mesiacoch výraznou fyzickou zmenou, pričom sama priznala, že jej pomohol liek Mounjaro, ktorý začala užívať začiatkom roka. Na snímkach má blondínka oblečené béžové značkové minišaty s volánmi a mašličkami, ktoré zvýraznili jej štíhle nohy aj dekolt.
Pozornosť fanúšikov však opäť upútala aj skutočnosť, že Schumer nenosí svoju obrúčku. Nejde však o novinku – tak herečka, ako aj jej manžel Chris Fischer ho často nemávajú na fotografiách či na verejnosti. Na zábere sa objavil aj ich šesťročný syn Gene, no jeho tvár bola prekrytá emotikonmi. V popise príspevku Schumer napísala: „Snažím sa ísť na večierok, ale niekto nechce ísť spať." Narážala tým na svoje dieťa. FOTO nájdete TU.
Schumer v minulosti priznala, že jej skúsenosť s Ozempicom bola zlá a že ju prakticky pripútala na lôžko. O Mounjare však hovorí inak: „Milujem Mounjaro a nezistila som, že by na mňa malo nejaké vedľajšie účinky.“ Medzi celebrity, ktoré priznali užívanie týchto injekcií, okrem Amy, patria Oprah Winfrey, Kathy Bates, Kelly Clarkson, Whoopi Goldberg, Serena Williams, Meghan Trainor, Elon Musk, Rebel Wilson, Chelsea Handler, Sharon Osbourne a Tori Spelling.
