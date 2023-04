Topmodelka s nohavicami NEBEZPEČNE NÍZKO: Joy, POZOR, skončíš s holým zadkom!

Galéria fotiek (5) Joy Corrigan má rada odvážne outfity.

Zdroj: Profimedia

HOLLYWOOD - Americká topmodelka Joy Corrigan (28) už zopár odvážnych outfitov do spoločnosti vyniesla. Nie je to tak dávno, čo sa po uliciach Hollywoodu premávala v tope, ktorý ledva zakryl jej prsia. Najnovšie síce mala svoje zbrane starostlivo zahalené, no takmer odhalila inú časť svojho tela. Nohavice mala tak nebezpečne nízko, že jej skoro bolo vidno zadok!