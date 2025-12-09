Cher 50 rokov od posledného rozvodu: Opäť bude NEVESTOU? Áno vraj povie o 40 rokov mladšiemu!

LOS ANGELES - Legendárna speváčka Cher zrejme prekvapí fanúšikov ďalšou životnou kapitolou. Podľa zahraničných médií sa totiž chystá povedať "áno" svojmu partnerovi Alexandrovi "AE" Edwardsovi (39) ešte predtým, ako v máji oslávi okrúhlu 80-ku!
Zdroj pre britský Mirror uviedol, že dvojica má vo veci už jasno: „Cher vôbec nerieši ich obrovský vekový rozdiel. Obaja sú pripravení zaviazať sa jeden druhému.“ Speváčka podľa informácií vraj považuje svoje nadchádzajúce jubileum za ideálny moment na spečatenie lásky. Jej zástupcovia však pre Page Six tieto tvrdenia popierajú.
Cher už v minulosti kritiku ohľadom mladšieho partnera odignorovala. V relácii CBS Mornings sa k hejterom vyjadrila stručne a jasne: „Nech si hovoria, čo chcú. Nežijú môj život. Nikto nevie,č o je medzi nami - a my sa jednoducho perfektne bavíme.“ Edwards podľa nej vníma celé haló okolo veku s nadhľadom a často jej opakuje: „Starneme, ale duch ostáva mladý.“
Dvojica sa prvýkrát spolu ukázala v novembri 2022. Keď sa fanúšikovia začali pýtať a špekulovať, Cher to vyriešila po svojom. Na sociálnej sieti X dala priestor na otázky a jedného z fanúšikov uzemnila. „Dovoľte mi to vysvetliť... Je mi úplne jedno, čo si kto myslí. Hejteri budú hejtovať. My sme šťastní a nikomu neprekázame,“ odpísala.
Následne sa dvojica v marci 2023 spolu prvýkrát objavila na červenom koberci. Cher bola pred Edwardsom dvakrát vydatá - za Sonnyho Bona (1964 - 1975) a Gregga Allmana (1975 - 1979).
