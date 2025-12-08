Kylie Minogue snáď nestarne: Tipli by ste jej 57? To sotva! Aktuálne FOTO vám vyrazí dych

LONDÝN - Kylie Minogue patrí medzi najžiarivejšie hviezdy svetového šoubiznisu. No tipli by ste jej 57 rokov? Aha, mohla by konkurovať aj omnoho mladším ročníkom!
Speváčka Kylie Minogue sa po večernom vystúpení v populárnej relácii The One Show vrátila do londýnskeho hotela – a v momente, ako sa objavila pred vchodom, všetky objektívy fotoaparátov sa otočili jej smerom. Niet sa čo čudovať. Kylie dorazila v mimoriadne štýlovom vintage kabáte značky Valentini z roku 1972, ktorý pôsobil ako skutočný šperk celého outfitu.
A teraz úprimne – tipli by ste tejto ikonickej hviezde 57 rokov? Kylie akoby dokázala zastaviť čas. Jej pleť pôsobí sviežo, a energiu, ktorú z nej cítiť na každom kroku, by jej mohli závidieť aj mnohé mladšie kolegyne. Minogue stále dokazuje, že vek je len číslo. Zdá sa, že našla liek proti starnutiu.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%