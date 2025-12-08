MIMORIADNY ONLINE Trump je sklamaný zo Zelenského: Ani nečítal mierový plán! Ukrajina priznáva neľahké rokovania

KYJEV - Za konštruktívne, ale neľahké označil v noci na dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj niekoľkodňové rozhovory ukrajinskej delegácie so zástupcami Spojených štátov o americkom mierovom pláne. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Zelenskyj ho sklamal tým, že podľa neho plán ani nečítal, informovali agentúry Reuters a AFP.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
Zelenskyj si v sobotu telefonoval so zvláštnym americkým vyslancom Stevom Witkoffom a Trumpovým zaťom Jaredom Kushnerom, s ktorými predtým tri dni na Floride rokoval predseda ukrajinskej bezpečnostnej rady Rustom Umerov a náčelník generálneho štábu Jurij Hnatov.
"Americkí zástupcovia poznajú základné ukrajinské pozície," uviedol Zelenskyj podľa Reuters. "Rozhovory boli konštruktívne, aj keď nie ľahké," dodal prezident. V pondelok chce o výsledkoch rokovaní a aktuálnej situácii hovoriť s lídrami Británie, Francúzska a Nemecka v Londýne. Američania v novembri predstavili mierový plán, ktorý Kyjev a európske krajiny považovali za výrazne proruský a navrhli úpravy, načo Washington prezentoval novú verziu plánu. Ruský prezident Vladimir Putin, ktorý bol ochotný o prvej verzii vyjednávať, vo štvrtok povedal, že k častiam novej podoby plánu má Rusko výhrady.
"Hovorili sme s prezidentom Putinom, hovorili sme s lídrami Ukrajiny, predovšetkým so Zelenským, prezidentom Zelenským, a ja musím povedať, že som trochu sklamaný, že prezident Zelenskyj ešte nečítal ten návrh," povedal Trump v nedeľu počas večernej slávnosti vo Washingtone novinárom bez ďalšieho vysvetlenia. Šéf Bieleho domu už niekoľkokrát Zelenského kritizoval napríklad za malú ochotu prenechať Rusku ukrajinské územie za účelom dojednania mieru. Kritické slová na adresu Putina, ktorý podľa európskych či ukrajinských politikov nejaví skutočný záujem o mier a chce pokračovať v bojoch, volí Trump menej často, aj jeho prístupom ale už bol podľa svojich slov niekoľkokrát sklamaný.