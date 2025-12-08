Pondelok8. december 2025, meniny má Marína, zajtra Izabela

Herca zo známeho seriálu ZATKLI: Z pašovania drog!

Jeremy O. Harris Zobraziť galériu (2)
Jeremy O. Harris (Zdroj: Netflix)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

TOKIO - Americký herec Jeremy O. Harris bol minulý mesiac zadržaný na letisku v japonskej Okinawe po tom, čo u neho colníci našli drogy.

Americký herec Jeremy O. Harris, známy zo seriálu Emily in paris, kde hral postavu Grégoryho Elliota Dupréeho v štyroch epizódach seriálu, sa dostal do vážnych problémov v Japonsku. Podľa miestnych úradov bol ešte v novembri zadržaný na letisku na ostrove Okinawa pre podozrenie z pašovania nelegálnych drog, informuje agentúra Reuters.

Incident sa odohral 16. novembra na letisku Naha, kde colný dôstojník počas kontroly našiel v jeho taške 0,78 gramu kryštalickej látky s obsahom MDMA. Harris bol obvinený z porušenia zákona o omamných a psychotropných látkach a prípad bol následne odovzdaný prokuratúre, aby sa začalo formálne trestné stíhanie. Z policajnej stanice v meste Tomigusuku potvrdili, že Harris je stále vo väzbe.

Jeremy O. Harris
Zobraziť galériu (2)
Jeremy O. Harris  (Zdroj: Netflix)

Japonsko je známe extrémne prísnou protidrogovou legislatívou. Aj malé množstvo zakázaných látok môže viesť k trestnému stíhaniu a tvrdým sankciám. V minulosti bol v Japonsku pre drogy zadržaný napríklad austrálsky hráč rugby Blake Ferguson. Do histórie sa zapísal aj incident z roku 1980, keď bol po prílete do Tokia Paul McCartney zatknutý kvôli marihuane a následne dostal zákaz vstupu do krajiny.

Viac o téme: ZatknutieJeremy O. Harris
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Aktuálne foto vnútri Kylie Minogue
Kylie Minogue snáď nestarne: Tipli by ste jej 57? To sotva! Aktuálne FOTO vám vyrazí dych
Zahraniční prominenti
Princ Harry.
Meghan sa strachuje o otca a Harry? Verejne ŽARTUJE: Opäť si rýpol do kráľovskej rodiny!
Zahraniční prominenti
Slávna speváčka (45) zarába
Slávna speváčka (45) zarába na OnlyFans milióny: Plánuje s tým pokračovať aj na DÔCHODKU!
Zahraniční prominenti
Julia Roberts v Prahe
Hviezdna Julia Roberts zažila v Prahe ŠOK: V sekáči jej ODMIETLI PREDAŤ oblečenie!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Karin Haydu trpko odkazuje Slovákom: Nemôžeme byť všetci rovnako MÚDRI, ale... Silné slová!
Karin Haydu trpko odkazuje Slovákom: Nemôžeme byť všetci rovnako MÚDRI, ale... Silné slová!
Prominenti
Tréner Trnavy M. Škrtel hodnotí zápas s DAC
Tréner Trnavy M. Škrtel hodnotí zápas s DAC
Futbal
Tréner DAC B. Fodrek hodnotí zápas s Trnavou
Tréner DAC B. Fodrek hodnotí zápas s Trnavou
Futbal

Domáce správy

Aký musí byť váš
Aký musí byť váš príjem, aby ste dostali energopomoc? Prehľadná TABUĽKA vám ukáže maximálne sumy
Domáce
Vo viacerých častiach Bratislavy
Vo viacerých častiach Bratislavy treba počítať so zdržaním: Pre nehody sa tvoria kolóny
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Na celom území Slovenska
Na celom území Slovenska sa v pondelok ráno vyskytuje hmla
Domáce
Ranné kolóny v Bratislave: Viaceré nehody spôsobili veľké zdržania na D1 a D2
Ranné kolóny v Bratislave: Viaceré nehody spôsobili veľké zdržania na D1 a D2
Bratislava

Zahraničné

Nájomní vrahovia zavraždili peruánskeho
Nájomní vrahovia zavraždili peruánskeho novinára, ktorý písal o korupcii
Zahraničné
Donald Trump Jr.
Trump Jr. sa pustil do ukrajinskej elity: Majú nenormálne luxusné autá, kritizuje aj korupciu
Zahraničné
Thajsko a Kambodža sa
Thajsko a Kambodža sa vzájomne obvinili z nových útokov na spornej hranici: Zahynul jeden vojak
Zahraničné
Flávio Bolsonaro
Bolsonarov syn tvrdí, že by sa mohol vzdať prezidentskej kandidatúry
Zahraničné

Prominenti

Jeremy O. Harris
Herca zo známeho seriálu ZATKLI: Z pašovania drog!
Zahraniční prominenti
Aktuálne foto vnútri Kylie Minogue
Kylie Minogue snáď nestarne: Tipli by ste jej 57? To sotva! Aktuálne FOTO vám vyrazí dych
Zahraniční prominenti
Vianočná rocková párty v
Karin Haydu trpko odkazuje Slovákom: Nemôžeme byť všetci rovnako MÚDRI, ale... Silné slová!
Domáci prominenti
ROZVOD v tichosti: Známy
ROZVOD v tichosti: Známy markizák sa rozvádza a... Už má za manželku NÁHRADU!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Dnes samozrejmosť, vtedy zázrak:
Dnes samozrejmosť, vtedy zázrak: TAKTO sa zháňali stromčeky za socializmu! Čakalo sa dlhšie než na banány
Zaujímavosti
STOP biologickým hodinám? Starnutie
STOP biologickým hodinám? Starnutie vajíčok SA DÁ ZASTAVIŤ! Prelomové zistenie prináša nádej miliónom žien
Zaujímavosti
Američanka prežila TRI klinické
Američanka prežila TRI klinické smrti: To, čo uvidela na druhej strane, vás zaskočí! TOTO čaká každého
Zaujímavosti
KVÍZ o prdení: Čím
KVÍZ o prdení: Čím podporujete svoju plynatosť?
vysetrenie.sk

Dobré správy

Takmer padol slovenský rekord:
Takmer padol slovenský rekord: Lidl preto pripravil túto vianočnú novinku!
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Filip Jančík, HEX alebo Kandráčovci: Potešte seba či blízkych aj vy!
Domáce
Súťaž o parádny mikulášský
Adventný kalendár PIATOK a VÍKEND Oveľa zdravší mikulášsky balíček: Pozrite, čo všetko sa v ňom skrýva!
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce

Ekonomika

Európa sa prepočítala: Vysoké ceny elektriny ničia priemysel aj domácnosti, toto je reálny dopad!
Európa sa prepočítala: Vysoké ceny elektriny ničia priemysel aj domácnosti, toto je reálny dopad!
Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)

Varenie a recepty

Recept na top kurací stroganov tak, ako ho robim ja a zatiaľ nesklamal.
Recept na top kurací stroganov tak, ako ho robim ja a zatiaľ nesklamal.
Najlepšia maková plnka podľa receptu mojej maminky, ktorý som našla v jej zápisníku.
Najlepšia maková plnka podľa receptu mojej maminky, ktorý som našla v jej zápisníku.
Kedy obaľovať vanilkové rožky v cukre? Trafte ten správny moment
Kedy obaľovať vanilkové rožky v cukre? Trafte ten správny moment
Rady a tipy
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Výber receptov

Šport

VIDEO Najkrajší úder roka! Česká tenistka nadchla svet, komentátori skákali od úžasu
VIDEO Najkrajší úder roka! Česká tenistka nadchla svet, komentátori skákali od úžasu
WTA
Nechcený muž v Manchestri rozhodol: Neapol zdolal Juventus a je na čele, Lobotka nehral
Nechcený muž v Manchestri rozhodol: Neapol zdolal Juventus a je na čele, Lobotka nehral
Serie A
Dve červené karty a senzačná prehra: Real Madrid dohrával zápas v deviatich
Dve červené karty a senzačná prehra: Real Madrid dohrával zápas v deviatich
La Liga
VIDEO Fehérváry bodoval pri výhre Washingtonu, prvý súboj Dvorského so Slafkovským v NHL
VIDEO Fehérváry bodoval pri výhre Washingtonu, prvý súboj Dvorského so Slafkovským v NHL
NHL

Auto-moto

Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Doprava
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky

Kariéra a motivácia

Prečo 80 % ľudí nenávidí pondelok – a ako si ho konečne obľúbiť
Prečo 80 % ľudí nenávidí pondelok – a ako si ho konečne obľúbiť
Rady, tipy a triky
Keď tituly prestávajú stačiť. Prečo sa firmy ženú za zručnosťami a skúsenosťami kandidátov?
Keď tituly prestávajú stačiť. Prečo sa firmy ženú za zručnosťami a skúsenosťami kandidátov?
Trendy na trhu práce
Neuveríte, čo dnes chceme viac než vyšší plat. Oddych sa stal novou menou úspechu
Neuveríte, čo dnes chceme viac než vyšší plat. Oddych sa stal novou menou úspechu
Motivácia a produktivita
Dávate si popri kariére aj nepracovné ciele? 6 dôvodov, prečo by ste s tým mali začať!
Dávate si popri kariére aj nepracovné ciele? 6 dôvodov, prečo by ste s tým mali začať!
Motivácia a inšpirácia

Technológie

Vedci odhalili starý evolučný reflex, ktorý máš aj ty. Takto reaguje tvoj mozog na výkriky šimpanza
Vedci odhalili starý evolučný reflex, ktorý máš aj ty. Takto reaguje tvoj mozog na výkriky šimpanza
Veda a výskum
Najväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslíme
Najväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslíme
Správy
Celú dobu sme sa mýlili. Komplexný život na Zemi vznikol oveľa skôr, než sme si mysleli. Dokonca nepotreboval ani kyslík
Celú dobu sme sa mýlili. Komplexný život na Zemi vznikol oveľa skôr, než sme si mysleli. Dokonca nepotreboval ani kyslík
Veda a výskum
Niečo sa deje s psami v černobyle, varujú vedci: Menia sa im priamo pred očami
Niečo sa deje s psami v černobyle, varujú vedci: Menia sa im priamo pred očami
Veda a výskum

Bývanie

Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
Pantone farba roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farba roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax

Pre kutilov

Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Údržba a opravy
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Záhrada
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Izbové rastliny
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop na nový týždeň 8.12-14.12: Niektoré znamenia čaká veľká zmena, iné dôležité rozhodnutie, čo odhalia najbližšie dni?
Zábava
Horoskop na nový týždeň 8.12-14.12: Niektoré znamenia čaká veľká zmena, iné dôležité rozhodnutie, čo odhalia najbližšie dni?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Aký musí byť váš
Domáce
Aký musí byť váš príjem, aby ste dostali energopomoc? Prehľadná TABUĽKA vám ukáže maximálne sumy
Donald Trump Jr.
Zahraničné
Trump Jr. sa pustil do ukrajinskej elity: Majú nenormálne luxusné autá, kritizuje aj korupciu
Tragédia na ostrove Tenerife:
Zahraničné
Tragédia na ostrove Tenerife: Po obrovskej vlne na pobreží hlásia tri obete a troch zranených
Na D2 sa skoro
Domáce
Na D2 sa skoro ráno stala nehoda: Úsek bol neprejazdný asi dve hodiny

Ďalšie zo Zoznamu