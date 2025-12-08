Herca zo známeho seriálu ZATKLI: Z pašovania drog!

TOKIO - Americký herec Jeremy O. Harris bol minulý mesiac zadržaný na letisku v japonskej Okinawe po tom, čo u neho colníci našli drogy.
Americký herec Jeremy O. Harris, známy zo seriálu Emily in paris, kde hral postavu Grégoryho Elliota Dupréeho v štyroch epizódach seriálu, sa dostal do vážnych problémov v Japonsku. Podľa miestnych úradov bol ešte v novembri zadržaný na letisku na ostrove Okinawa pre podozrenie z pašovania nelegálnych drog, informuje agentúra Reuters.
Incident sa odohral 16. novembra na letisku Naha, kde colný dôstojník počas kontroly našiel v jeho taške 0,78 gramu kryštalickej látky s obsahom MDMA. Harris bol obvinený z porušenia zákona o omamných a psychotropných látkach a prípad bol následne odovzdaný prokuratúre, aby sa začalo formálne trestné stíhanie. Z policajnej stanice v meste Tomigusuku potvrdili, že Harris je stále vo väzbe.
Japonsko je známe extrémne prísnou protidrogovou legislatívou. Aj malé množstvo zakázaných látok môže viesť k trestnému stíhaniu a tvrdým sankciám. V minulosti bol v Japonsku pre drogy zadržaný napríklad austrálsky hráč rugby Blake Ferguson. Do histórie sa zapísal aj incident z roku 1980, keď bol po prílete do Tokia Paul McCartney zatknutý kvôli marihuane a následne dostal zákaz vstupu do krajiny.