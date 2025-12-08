Tipy na vianočné darčeky: Fén a kulma, ktoré zmenia každodenný styling

Zimné obdobie dáva vlasom poriadne zabrať. Suchý vzduch, mráz aj neustále nosenie čiapok oberajú hrivu o lesk, objem aj vitalitu. A práve v čase, keď sa svet vonku zahalí do zimného ticha, nastáva dokonalá chvíľa dopriať vlasom starostlivosť. Prémiové technológie Philips prinášajú do zimnej beauty rutiny to, čo v tejto sezóne potrebujeme najviac. Ochranu, rýchlosť a výsledky, ktoré je naozaj vidieť aj cítiť.
Preto ak hľadáte dostupný a pritom štýlový darček pre blízku priateľku, praktického pomocníka pre mamu alebo luxusný beauty nástroj pre ženu, ktorá si potrpí na dokonale upravené vlasy, medzi produktmi Philips nájdete fény a kulmy pre každý vkus aj rozpočet. Od inteligentného stylingu, ktorý vytvorí vlny ako od kaderníka, až po najrýchlejší fén od Philips, ktorý vysuší vlasy za tri minúty bez toho, aby ich poškodil. Každý produkt je navrhnutý tak, aby priniesol profesionálnu kvalitu bez kompromisov. Darujte túto zimu niečo, čo ženy ocenia každý jeden deň.
Nielen krásne vlasy, ale aj pohodlie pri stylingu
Kulma Philips WavePro Styler 9000 kombinuje špičkové technológie a ľahké ovládanie pre styling bez námahy. Ponúka päť prednastavených štýlov, tri teplotné úrovne (170 °C, 190 °C, 210 °C) a režim SenseIQ, ktorý automaticky spáruje váš vybraný štýl s optimálnym teplom a časom. Vďaka automatickému natáčaniu prameňov a keramickému povrchu s keratínom zaistí hladký sklz a ochranu proti poškodeniu. Nahreje sa za 30 sekúnd, má extra dlhý 2 m otočný kábel a bezpečnostnú funkciu automatického vypnutia po 60 minútach, takže sa nemusíte báť, že ju náhodou necháte zapnutú. Pokročilý tepelný senzor sleduje teplotu vlasov 50x za sekundu, čím zaistí maximálnu ochranu a zdravý vzhľad. Výsledkom sú prirodzene vyzerajúce vlny, ktoré vydržia až 12 hodín.
Vysuší vlasy za 3 minúty a pritom ich ochráni
Ultra výkonný, šetrný a kompaktný. Doteraz najrýchlejší fén od Philips vysuší vlasy za 3 minúty, pritom ich však neničí, ale, naopak, zaistí im lesklý vzhľad a pevnosť. Technológia ThermoShield Advanced zachová až 100 % prirodzenej sily vlasov vďaka inteligentným senzorom a neustálemu riadeniu teploty. Zníženie krepovatenia a hĺbkovú hydratáciu vlasov zaistí 200+ miliónov záporných a vodných iónov. Fén je šetrný nielen k vlasom, ale aj k prírode – spotrebuje o 50 % menej energie. Šetrí aj miesto – váži iba 395 g a vďaka kompaktnej veľkosti sa ho nebudete chcieť vzdať na cestách ani vo fitku.
Viac informácií nájdete na webe philips.sk a philips-eshop.sk
- reklamná správa -