BRATISLAVA - Na celom území Slovenska sa v pondelok ráno vyskytuje hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy platí predbežne do 10.00 h. V oblastiach sa môže tvoriť hmla s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornili meteorológovia.
Cesty sú zjazdné, no vyskytuje sa hmla
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, ako aj cesty prvej, druhej a tretej triedy a horské priechody na území SR sú zjazdné. Na území SR sa však vyskytuje hmla. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
V obvode Trstená sa na cestách tretej triedy nachádza zľadovatený sneh. Na ceste I/14 na horskom priechode Šturec od šiesteho po 13. kilometer padajú na vozovku skaly.