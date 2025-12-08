Pondelok8. december 2025, meniny má Marína, zajtra Izabela

Zvládnete to bez chyby? Otestujte v KVÍZE, ako dobre sledujete aktuálne dianie

BRATISLAVA - Ďalší týždeň plný zaujímavých udalostí a prekvapivých zvratov je za nami, a opäť je tu aj náš kvíz, ktorý preverí, ako dobre sledujete aktuálne dianie. Okrem toho, že si môžete overiť svoje znalosti, jednotlivé otázky vám pomôžu udržať krok s aktuálnymi udalosťami a možno aj získať nové informácie. Na koľko z nich poznáte odpoveď? Urobte si pohodlie a pripravte sa na výzvu!

Stranger Things je späť: Veľké finále je tu! Dáš tento ultimátny KVÍZ na jednotku?
Top udalosti týždňa, ktoré medzi Slovákmi rezonovali: Sledujete aktuálne dianie? Otestujte sa v KVÍZE
Veľké zhrnutie týždňa! Overte si v KVÍZE svoje vedomosti z aktuálnych udalostí
Na bielom koni tento rok neprišiel: KVÍZ o svätom Martinovi a legendách, ktoré prežili stáročia!
Domáce správy

Zvládnete to bez chyby? Otestujte v KVÍZE, ako dobre sledujete aktuálne dianie
ADVENTNÝ KALENDÁR Filip Jančík, HEX alebo Kandráčovci: Potešte seba či blízkych aj vy!
Šutaj Eštok mieri do Bruselu: Slovensko odmieta migračný pakt EÚ
Slovensko odmieta migračný pakt EÚ: Šutaj Eštok vyráža do Bruselu s jasným postojom
Slovensko odmieta migračný pakt EÚ: Šutaj Eštok vyráža do Bruselu s jasným postojom
Na letiskách začne čoskoro
Na letiskách začne čoskoro platiť nový POPLATOK! Odmietnutie platby môže viesť k VYHODENIU cestujúcich z terminálu!
Ovocie a zelenina plné pesticídov: ANALÝZA ukázala, ktoré sú najviac KONTAMINOVANÉ
Krajinu zasiahla SUPERCHRÍPKA! Zmutovaný
Krajinu zasiahla SUPERCHRÍPKA! Zmutovaný kmeň spôsobil krízu: Povinné rúška a REKORDNÉ hospitalizácie
Manželku brutálne zavraždil a ROZŠTVRTIL! Šokujúca VERZIA obvineného muža na súde, prečo rozsekal jej telo
Kveta Horváthová
Kveta Horváthová ako speváčka: Aha, VIDEO z Eurovízie z roku 1994!
Mário Kuly Kollár
Neodradili ho ani zdravotné problémy: Líder Desmodu ide príkladom... Týmto zachráni životy mnohým!
FOTO VNÚTRI! Kelsey Grammer s dcérou
Legendárny Frasier v spoločnosti s dcérou: Aha, akú má doma krásnu tínedžerku!
Vdova po skladateľovi Svobodovi:
Vdova po skladateľovi Svobodovi: Aj ona podľahla chudnutiu... FOTO Stráca sa pred očami!
Američanka prežila TRI klinické
Američanka prežila TRI klinické smrti: To, čo uvidela na druhej strane, vás zaskočí! TOTO čaká každého
KVÍZ o prdení: Čím
KVÍZ o prdení: Čím podporujete svoju plynatosť?
BIZARNÝ biznis pred Vianocami:
BIZARNÝ biznis pred Vianocami: Mama štyroch detí predáva svoje SLZY! Za fľaštičku si účtuje vyše 500 eur
Tehotenské chute zaútočili: TOTO
Tehotenské chute zaútočili: TOTO si manžel trúfol objednať! Internet plače od smiechu, tá poznámka je TOP
ADVENTNÝ KALENDÁR Filip Jančík, HEX alebo Kandráčovci: Potešte seba či blízkych aj vy!
Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Súťaž o parádny mikulášský
Chcete vianočný balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Európa sa prepočítala: Vysoké ceny elektriny ničia priemysel aj domácnosti, toto je reálny dopad!
Európa sa prepočítala: Vysoké ceny elektriny ničia priemysel aj domácnosti, toto je reálny dopad!
Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Recept na top kurací stroganov tak, ako ho robim ja a zatiaľ nesklamal.
Recept na top kurací stroganov tak, ako ho robim ja a zatiaľ nesklamal.
Najlepšia maková plnka podľa receptu mojej maminky, ktorý som našla v jej zápisníku.
Najlepšia maková plnka podľa receptu mojej maminky, ktorý som našla v jej zápisníku.
Kedy obaľovať vanilkové rožky v cukre? Trafte ten správny moment
Kedy obaľovať vanilkové rožky v cukre? Trafte ten správny moment
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Juraj Slafkovský vs. Dalibor Dvorský: Online prenos zo zápasu Montreal – St. Louis
Juraj Slafkovský vs. Dalibor Dvorský: Online prenos zo zápasu Montreal – St. Louis
VIDEO Dve famózne jazdy: Robinsonová nezískala víťazné double, Shiffrinová mimo pódia
VIDEO Dve famózne jazdy: Robinsonová nezískala víťazné double, Shiffrinová mimo pódia
Real Madrid nie je vo forme, skolil ho švédsky hrdina: Na Barcelonu stráca až štyri body
Real Madrid nie je vo forme, skolil ho švédsky hrdina: Na Barcelonu stráca až štyri body
VIDEO Dunajská Streda nedala Trnave šancu: Spartak v závere len skorigoval výsledok
VIDEO Dunajská Streda nedala Trnave šancu: Spartak v závere len skorigoval výsledok
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Keď tituly prestávajú stačiť. Prečo sa firmy ženú za zručnosťami a skúsenosťami kandidátov?
Keď tituly prestávajú stačiť. Prečo sa firmy ženú za zručnosťami a skúsenosťami kandidátov?
Neuveríte, čo dnes chceme viac než vyšší plat. Oddych sa stal novou menou úspechu
Neuveríte, čo dnes chceme viac než vyšší plat. Oddych sa stal novou menou úspechu
Dávate si popri kariére aj nepracovné ciele? 6 dôvodov, prečo by ste s tým mali začať!
Dávate si popri kariére aj nepracovné ciele? 6 dôvodov, prečo by ste s tým mali začať!
Tri odbory za päť rokov. Prečo dnes stále viac ľudí skúša mini-kariéry a hľadá „to svoje
Tri odbory za päť rokov. Prečo dnes stále viac ľudí skúša mini-kariéry a hľadá „to svoje"
Najväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslíme
Najväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslíme
Celú dobu sme sa mýlili. Komplexný život na Zemi vznikol oveľa skôr, než sme si mysleli. Dokonca nepotreboval ani kyslík
Celú dobu sme sa mýlili. Komplexný život na Zemi vznikol oveľa skôr, než sme si mysleli. Dokonca nepotreboval ani kyslík
Niečo sa deje s psami v černobyle, varujú vedci: Menia sa im priamo pred očami
Niečo sa deje s psami v černobyle, varujú vedci: Menia sa im priamo pred očami
Vedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosť
Vedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosť
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
Pantone farba roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farba roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax

Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
Bola som zúfalá a on nedal pokoj: V slabej chvíľke som mu podľahla a nakoniec musela pred ním utekať
Bola som zúfalá a on nedal pokoj: V slabej chvíľke som mu podľahla a nakoniec musela pred ním utekať
Zvládnete to bez chyby? Otestujte v KVÍZE, ako dobre sledujete aktuálne dianie
Na letiskách začne čoskoro platiť nový POPLATOK! Odmietnutie platby môže viesť k VYHODENIU cestujúcich z terminálu!
Ovocie a zelenina plné pesticídov: ANALÝZA ukázala, ktoré sú najviac KONTAMINOVANÉ
Krajinu zasiahla SUPERCHRÍPKA! Zmutovaný kmeň spôsobil krízu: Povinné rúška a REKORDNÉ hospitalizácie

