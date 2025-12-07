Legendárny Frasier v spoločnosti s dcérou: Aha, akú má doma krásnu tínedžerku!

WASHINGTON - Má byť prečo pyšný! Počas tohto víkendu sa konalo udeľovanie cien Kennedy Center Honors, ktoré sú ocenením práce tých, ktorí počas svojej kariéry významne ovplyvnili kultúru a spoločnosť. Spoločenskej akcie sa zúčastnil aj obľúbený herec Kelsey Grammer (70), ktorému robila garde jeho milovaná dcéra Faith.
Kým Frasier Crane z obľúbeného seriálu Frasier mal jediného syna, jeho predstaviteľ Kelsey Grammer bol naopak počas svojho života celkom plodný. Je 8-násobným otcom. Jeho najstarším potomkom je 41-ročný syn Spencer a najmladší Christopher prišiel na svet len nedávno.
Aktuálne sa o značný rozruch postarala jeho 13-ročná dcéra Faith, ktorá s nim zavítala do spoločnosti. Krásna školáčka mala na sebe žlté šaty a na tvári jej nechýbal úsmev. Burnetkinou matkou je Kelseyho aktuálna manželka Kayte, s ktorou má ešte troch synov.
Slávny herec sa netají tým, že byť rodičom je pre neho to najvzácnejšie. Priznáva, že starším potomkom sa až tak nevenoval. Teraz - pri tých mladších - sa to usiluje napraviť. „Najšťastnejší som, keď som so svojimi deťmi,” uviedol v jednom z rozhovorov.
