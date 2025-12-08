Dnes samozrejmosť, vtedy zázrak: TAKTO sa zháňali stromčeky za socializmu! Čakalo sa dlhšie než na banány

PRAHA - Dnes máme na výber z desiatok druhov vianočných stromčekov a kúpiť si ich môžeme doslova na každom rohu. No v období socializmu to bola úplne iná rozprávka. Stromčeky boli nedostatkovým tovarom, kupovali sa len na vybraných miestach – a ak ste nemali šťastie (a pevné nervy), domov ste prišli s prázdnymi rukami.
Dnes si môžeme kúpiť vianočný stromček kdekoľvek – v supermarketoch, na trhoch či dokonca online. Vyberáme si výšku, typ dreviny, cenu aj hustotu vetvičiek. No nebolo tomu vždy tak. V období socializmu bol stromček pre mnohých takmer nedostupným tovarom a jeho získanie si vyžadovalo pevné nervy aj teplé rukavice.
Dnes až nepochopiteľná situácia
V roku 1981 sa v Prahe odohrala situácia, ktorá dnes pôsobí až nepochopiteľne. Podľa dobovej reportáže Československej televízie sa vianočné stromčeky v hlavnom meste predávali iba na jedinom mieste – na Otakarovej ulici. Ľudia čakali v dlhých radoch aj niekoľko hodín, len aby si domov odniesli smrek či borovicu.
„Keby som nemala deti, tak by som tu nikdy nestála tie štyri hodiny,“ sťažovala sa v reportáži jedna z čakajúcich žien. No väčšina rodičov to nevzdávala – stromček jednoducho k Vianociam patrí.
Skomplikoval to zlý odhad
Za nedostatok mohol zlý plán. Lesné správy v tom roku obmedzili predaj stromčekov a do obchodov sa dostalo len minimum kusov. Podnik Zelenina Praha priznal, že chýbala včasná informácia aj správny odhad dopytu. Výsledok? Nervózne davy a zásobovanie, ktoré sa muselo riešiť na poslednú chvíľu. Do Prahy sa následne začalo zvážať približne 30-tisíc stromčekov z celých Čiech, no situáciu to upokojilo len čiastočne. Nie každý sa dočkal.
Vtedy vs. dnes
Čakanie v dlhých radách bolo fenoménom doby – či už išlo o televízor, banány alebo práve stromčeky. Ľudia si krátili čas debatami, popíjali teplý čaj. Dnes je kontrast obrovský. Vianočné stromčeky sú dostupné v obrovskom množstve a variantoch – od živých, cez rezané až po umelé v každej farbe a veľkosti. Vybrať si môžeme stromček „luxusnej hustoty“, ekologický zo špeciálnych plantáží či dokonca zasadený v kvetináči. Čo bolo kedysi vzácnosťou, dnes berieme ako samozrejmosť.