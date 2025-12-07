Na ruke legendárneho Al Pacina (85) sa objavil záhadný prsteň: Tajná svadba?!

LOS ANGELES - Všetkých poriadne prekvapil! Legendárny herec Al Pacino (85) má za sebou vzťahy s mnohými ženami, avšak ani jednej sa nepodarilo dostať ho pred oltár. Zarytý starý mládenec Hollywoodu sa v uplynulých dňoch objavil v spoločnosti a... Všetkých zaujal prsteň na jeho ruke, ktorý vyzeral celkom ako svadobná obrúčka.
Diane Keaton, Beverly D’Angelo, Lucila Solá, či Meital Dohan sú len vybrané zo žien, ktoré strávili istú časť svojho života po boku slávneho herca Al Pacina. Ten je štvornásobným otcom a jeho najmladším potomkom je syn Roman. V roku 2023 ho priviedla na svet producentka Noor Alfallah. Aj keď Al a Noor oficiálne netvoria pár, raz za čas sa paparazzom podarí nafotiť ich spolu na večeri.
Počas uplynulého týždňa prišiel 85-ročný herec podporiť svojho kolegu a kamaráta Leonarda DiCapria na podujatie spojené s filmom One Battle After Another. Všetkých poriadne prekvapil pohľad na jeho ruku. Na prstenníku ľavej ruky totiž mal zlatý prsteň, ktorý vyzeral úplne ako obrúčka. FOTO nájdete TU!
Všetky dohady vyvrátil zástupca hereckej legendy. „Al nie je ženatý,” povedal pre Page Six. Pôvod ani význam spomínaného prsteňa viac nekomentoval. Zaujímavé ale je, že v piatok večer ho paparazzi nafotili na rodinnej večeri spolu s Noor Alfallah a jej rodičmi. Producentka tak zrejme oslavovala svoje nedávne narodeniny.